Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил о наличии свидетельств обстрелов ВСУ жилых домов из танков - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/svidetelstva-1818179829.html
Пушилин заявил о наличии свидетельств обстрелов ВСУ жилых домов из танков
Пушилин заявил о наличии свидетельств обстрелов ВСУ жилых домов из танков - РИА Новости, 20.09.2022
Пушилин заявил о наличии свидетельств обстрелов ВСУ жилых домов из танков
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в распоряжении ДНР есть сотни свидетельств обстрелов украинскими военными многоэтажных домов в упор РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:40
2022-09-20T15:41
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
владимир путин
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в распоряжении ДНР есть сотни свидетельств обстрелов украинскими военными многоэтажных домов в упор из танков, а также поджогов зданий.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/oruzhie-1818044778.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мариуполь
волноваха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c17312210658fe32ab27078a7935df13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин, мариуполь, волноваха, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Мариуполь, Волноваха, Референдум в Донбассе
15:40 20.09.2022 (обновлено: 15:41 20.09.2022)
 
Пушилин заявил о наличии свидетельств обстрелов ВСУ жилых домов из танков

Глава ДНР Пушилин заявил о наличии свидетельств украинских обстрелов жилых домов из танков

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в распоряжении ДНР есть сотни свидетельств обстрелов украинскими военными многоэтажных домов в упор из танков, а также поджогов зданий.
"Все мы видели, в каком состоянии противник оставил Волноваху, Мариуполь, другие населенные пункты. Боевики не скрывали перед местными жителями, что камня на камне не оставят от их домов. У нас есть сотни свидетельств, что украинские террористы из танков обстреливали многоэтажные дома в упор, поджигали то, что не могли уничтожить обстрелами", - говорится в его обращении к президенту РФ Владимиру Путину, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Украинские военные в Новоселовке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 09:44Специальная военная операция на Украине
Кулеба заявил, что Украина продолжит просить Запад о поставках оружия
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинМариупольВолновахаРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала