https://ria.ru/20220920/svidetelstva-1818179829.html

Пушилин заявил о наличии свидетельств обстрелов ВСУ жилых домов из танков

Пушилин заявил о наличии свидетельств обстрелов ВСУ жилых домов из танков - РИА Новости, 20.09.2022

Пушилин заявил о наличии свидетельств обстрелов ВСУ жилых домов из танков

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в распоряжении ДНР есть сотни свидетельств обстрелов украинскими военными многоэтажных домов в упор РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:40

2022-09-20T15:40

2022-09-20T15:41

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

владимир путин

мариуполь

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в распоряжении ДНР есть сотни свидетельств обстрелов украинскими военными многоэтажных домов в упор из танков, а также поджогов зданий.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/oruzhie-1818044778.html

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