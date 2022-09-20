15:40 20.09.2022 (обновлено: 15:41 20.09.2022)
Пушилин заявил о наличии свидетельств обстрелов ВСУ жилых домов из танков
Глава ДНР Пушилин заявил о наличии свидетельств украинских обстрелов жилых домов из танков
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в распоряжении ДНР есть сотни свидетельств обстрелов украинскими военными многоэтажных домов в упор из танков, а также поджогов зданий.
"Все мы видели, в каком состоянии противник оставил Волноваху, Мариуполь, другие населенные пункты. Боевики не скрывали перед местными жителями, что камня на камне не оставят от их домов. У нас есть сотни свидетельств, что украинские террористы из танков обстреливали многоэтажные дома в упор, поджигали то, что не могли уничтожить обстрелами", - говорится в его обращении к президенту РФ Владимиру Путину, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум в вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.