https://ria.ru/20220920/sudan-1818109268.html

Россия выступила за нормализацию обстановки в Судане

Россия выступила за нормализацию обстановки в Судане - РИА Новости, 20.09.2022

Россия выступила за нормализацию обстановки в Судане

Диалог с Суданом поддерживается на различных уровнях, Россия последовательно выступает за скорейшую нормализацию обстановки в стране, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:03

2022-09-20T13:03

2022-09-20T13:03

владимир путин

россия

судан

москва

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Диалог с Суданом поддерживается на различных уровнях, Россия последовательно выступает за скорейшую нормализацию обстановки в стране, заявил президент РФ Владимир Путин."Россию связывают с Суданом давние отношения дружбы и сотрудничества. Поддерживается содержательный диалог на различных уровнях, что способствует расширению делового взаимодействия в области геологии, недропользования, поставок продовольствия", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Он уточнил, что в августе в Москве прошло седьмое заседание российско-суданской межправкомиссии."Рассчитываем на реализацию всех достигнутых на нём договорённостей. Россия последовательно выступает в пользу скорейшей нормализации внутриполитической обстановки в Судане. Поддерживает направленные на это усилия суданского руководства", - добавил российский лидер.

https://ria.ru/20220817/vstrecha-1810236600.html

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россия

судан

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, судан, москва, в мире