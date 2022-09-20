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Россия выступила за нормализацию обстановки в Судане - РИА Новости, 20.09.2022
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Россия выступила за нормализацию обстановки в Судане
Россия выступила за нормализацию обстановки в Судане - РИА Новости, 20.09.2022
Россия выступила за нормализацию обстановки в Судане
Диалог с Суданом поддерживается на различных уровнях, Россия последовательно выступает за скорейшую нормализацию обстановки в стране, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:03
2022-09-20T13:03
владимир путин
россия
судан
москва
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Диалог с Суданом поддерживается на различных уровнях, Россия последовательно выступает за скорейшую нормализацию обстановки в стране, заявил президент РФ Владимир Путин."Россию связывают с Суданом давние отношения дружбы и сотрудничества. Поддерживается содержательный диалог на различных уровнях, что способствует расширению делового взаимодействия в области геологии, недропользования, поставок продовольствия", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Он уточнил, что в августе в Москве прошло седьмое заседание российско-суданской межправкомиссии."Рассчитываем на реализацию всех достигнутых на нём договорённостей. Россия последовательно выступает в пользу скорейшей нормализации внутриполитической обстановки в Судане. Поддерживает направленные на это усилия суданского руководства", - добавил российский лидер.
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владимир путин, россия, судан, москва, в мире
Владимир Путин, Россия, Судан, Москва, В мире
13:03 20.09.2022
 
Россия выступила за нормализацию обстановки в Судане

Президент Путин заявил, что диалог с Суданом поддерживается на различных уровнях

CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Диалог с Суданом поддерживается на различных уровнях, Россия последовательно выступает за скорейшую нормализацию обстановки в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россию связывают с Суданом давние отношения дружбы и сотрудничества. Поддерживается содержательный диалог на различных уровнях, что способствует расширению делового взаимодействия в области геологии, недропользования, поставок продовольствия", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
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Он уточнил, что в августе в Москве прошло седьмое заседание российско-суданской межправкомиссии.
"Рассчитываем на реализацию всех достигнутых на нём договорённостей. Россия последовательно выступает в пользу скорейшей нормализации внутриполитической обстановки в Судане. Поддерживает направленные на это усилия суданского руководства", - добавил российский лидер.
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