https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818293277.html

Спецоперация, 20 сентября: на бывших территориях Украины пройдет референдум

Спецоперация, 20 сентября: на бывших территориях Украины пройдет референдум - РИА Новости, 20.09.2022

Спецоперация, 20 сентября: на бывших территориях Украины пройдет референдум

Референдум о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдет с 23 по 27 сентября; российский ЦИК поможет избирательным комиссиям... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T22:48

2022-09-20T22:48

2022-09-20T22:48

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луганская народная республика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдет с 23 по 27 сентября; российский ЦИК поможет избирательным комиссиям освобожденных территорий в организации избирательных участков в России; Украина продолжает обстреливать территорию рядом с Запорожской АЭС, во вторник был нанесен ряд артиллерийских ударов.Референдум на освобожденных территорияхРеферендумы в Донбассе значимы не только для системной защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем сообщении в Telegram-канале он также рассказал, что референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, а геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер, после их проведения ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять.Кроме того, Медведев рассказал, что посягательство на РФ после референдумов - это преступление, которое позволит России использовать все силы самозащиты.Нынешняя ситуация подтверждает, что народы Донбасса хотят быть хозяевами своей судьбы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя проведение референдумов в ЛНР и ДНР.Подавляющее большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей хотели бы, чтобы после завершения спецоперации их территории вошли в состав России, следует из результатов исследования компании ИНСОМАР.Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ, сообщил корреспондент РИА Новости. Как считают в совете, вхождение в состав России обезопасит территорию Херсонской области и восстановит историческую справедливость.Позднее с заявлением по поводу референдума в Херсоне выступил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов: он отметил, что при проведении голосования в регионе будут задействованы "все технологии, в том числе электронные". Он также отметил, что почти 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ, референдум в случае подписания соответствующих документов состоится.В середине дня глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что администрация региона приняла решение о проведении референдума по вхождению региона в состав Российской Федерации. Позднее, ближе к вечеру Сальдо опубликовал видеообращение, где сообщил, что власти области призвали президента России Владимира Путина по итогам волеизъявления поддержать выбор жителей области о самоопределении и вхождении в состав РФ.Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России.Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон "О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации". Текст закона был выложен на официальном сайте главы республики. Народный совет ЛНР назначил проведение референдума по вопросу о вхождении в состав РФ в период с 23 по 27 сентября 2022 года, сообщил председатель совета Денис Мирошниченко. В ДНР референдум был также назначен на период с 23 по 27 сентября. В Херсонской и Запорожской областях даты референдума также были назначены на 23-27 сентября.Центральная избирательная комиссия России поможет избирательным комиссиям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в организации избирательных участков на территории России для жителей, которые были вынуждены уехать, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев. На референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет много наблюдателей из России, в том числе и наблюдателей от Центральной избирательной комиссии РФ, также рассказал он.Обстрелы освобожденных территорийСемь мирных жителей поселка Краснореченское в Луганской Народной Республике, в том числе три ребенка, погибли в понедельник из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, противоракеты российской ПВО поразили восемь целей в воздухе, сообщила администрация Каховского района.Ситуация на ЗАЭСУкраинские военные рассказали российским силовикам, что врачам в одесских медучреждениях в конце прошлой недели выдали таблетки от радиации – йодид калия – на фоне продолжающихся обстрелов крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.Украинская сторона пять раз обстреливала из артиллерии тепловую электроподстанцию вблизи Запорожской АЭС, было выпущено 24 снаряда, сообщило Минобороны РФ.Украинские войска нанесли 11 артиллерийских ударов из гаубиц М 777 по береговой линии рядом с Запорожской АЭС, сообщили власти Энергодара.Украинские войска вечером обстреляли Запорожскую АЭС осколочно-фугасными снарядами, сообщила пресс-служба администрации Энергодара. Там также рассказали, что из-за украинского удара инфраструктура ЗАЭС получила ряд повреждений.Ход операцииУкраинские военные расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко. Отношение руководства к подчиненным он назвал "скотским".Снайперы союзных сил из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожили несколько десятков высокоприоритетных целей на Украине в ходе специальной военной операции, сообщили РИА Новости во вторник в компании-разработчике Lobaev Arms. Уточняется, что снайперские подразделения в ходе спецоперации используют вместе несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. В частности, совместно с "Сумраком" применяются TSVL-8 M1 "Сталинград" под патроны .338 LM /.300 WM или DXL-5 "Опустошитель" с патроном .50 BMG (12,7х99 мм образца НАТО).Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 49 артиллерийских подразделений украинских военных, живую силу и военную технику в 142 районах, уничтожили пять складов боеприпасов в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Международная обстановкаТурция работает с РФ над продлением зерновой сделки, хочет, чтобы она продолжала функционировать, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. Также турецкий лидер рассказал, что президент России Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине.Результаты референдумов на востоке Украины о вхождении в состав России признаны не будут, заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц.Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет считать готовящиеся референдумы о присоединении к РФ "нелегитимными", международное сообщество должно их осудить.Соединенные Штаты считают готовящиеся референдумы о присоединении к РФ инициативой самой России "аннексировать территорию Украины" и не признают их результаты, заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни. Также, как заявил Макрон журналистам на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, референдум о присоединении ДНР и ЛНР к России не будет иметь юридической силы. Президент Франции также заявил, что готов продолжить вести диалог с Россией об установлении мира на Украине.

https://ria.ru/20220920/evropa-1818214409.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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