https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818128180.html

Российская авиация сбила украинский самолет Су-24

Российская авиация сбила украинский самолет Су-24 - РИА Новости, 20.09.2022

Российская авиация сбила украинский самолет Су-24

Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:51

2022-09-20T13:51

2022-09-20T13:52

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецкая народная республика

су-24

в мире

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818127739.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, донецкая народная республика, су-24, в мире, войска воздушно-космической обороны