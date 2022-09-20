https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818128180.html
Российская авиация сбила украинский самолет Су-24
Российская авиация сбила украинский самолет Су-24 - РИА Новости, 20.09.2022
Российская авиация сбила украинский самолет Су-24
Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:51
2022-09-20T13:51
2022-09-20T13:52
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
су-24
в мире
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новожеланное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20220920/spetsoperatsiya-1818127739.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донецкая народная республика, су-24, в мире, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Су-24, В мире, Войска воздушно-космической обороны
13:51 20.09.2022 (обновлено: 13:52 20.09.2022)
Российская авиация сбила украинский самолет Су-24
Минобороны: российская авиация сбила в ДНР украинский самолет Су-24