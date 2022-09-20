https://ria.ru/20220920/sotspodderzhka-1818230133.html

В Воронежской области усовершенствовали предоставление мер соцподдержки

В Воронежской области усовершенствовали предоставление мер соцподдержки - РИА Новости, 20.09.2022

В Воронежской области усовершенствовали предоставление мер соцподдержки

Воронежская облдума приняла законы по совершенствованию системы предоставления мер соцподдержки, говорится в сообщении заксобрания. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:35

2022-09-20T17:35

2022-09-20T17:35

воронежская область

общество

россия

воронежская областная дума

владимир нетесов

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Воронежская облдума приняла законы по совершенствованию системы предоставления мер соцподдержки, говорится в сообщении заксобрания.Депутаты на прошедшем во вторник заседании регионального парламента единогласно одобрили законопроекты, направленные на совершенствование системы предоставления мер соцподдержки жителям области."Так, льготы по оплате коммунальных услуг в размере 100% будут получать при выходе на пенсию не только педагоги, медработники и работники культуры, но и специалисты в сфере соцобслуживания, физкультуры и спорта. Главное условие — пенсионеры должны проработать в сельской местности не менее 10 лет и проживать там. Продолжают действовать льготы и для работающих в сельской местности специалистов данных сфер", — пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.Председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова отметила, что данный закон ликвидировал социальную несправедливость. Депутат напомнила, что педагогическим и медицинским работникам образовательных организаций, специалистам государственной ветеринарной службы РФ, медицинским, фармацевтическим и педагогическим работникам медицинских организаций, специалистам организаций культуры, проживающим и осуществляющим профессиональную деятельность в сельской местности, предоставляются меры соцподдержки в виде денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 100%. Льготы продолжают действовать также в случае их выхода на пенсию, если они проработали в сельской местности не менее 10 лет и проживают там."Работники организаций социального обслуживания и специалисты организаций физической культуры и спорта, проживающие в сельской местности, при выходе на пенсию теряли эту льготу. Сегодняшним законом мы эту несправедливость нивелировали", — пояснила Ипполитова.Согласно еще одному одобренному законопроекту, право на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на доставку бытового газа в баллонах предусмотрено для прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ, сотрудников Следственного комитета РФ и членов семей прокуроров и следователей органов прокуратуры РФ, сотрудников Следственного комитета РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей.

https://ria.ru/20220919/stroitelstvo-1817953893.html

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общество, россия, воронежская областная дума, владимир нетесов