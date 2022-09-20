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Липецкая область получит более 92 миллионов рублей на соцконтракты - РИА Новости, 20.09.2022
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Липецкая область
https://ria.ru/20220920/sotskontrakt-1818059185.html
Липецкая область получит более 92 миллионов рублей на соцконтракты
Липецкая область получит более 92 миллионов рублей на соцконтракты - РИА Новости, 20.09.2022
Липецкая область получит более 92 миллионов рублей на соцконтракты
Липецкая область получит дополнительно 92,6 миллиона рублей на реализацию программы социальных контрактов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:49
2022-09-20T10:49
липецкая область
игорь артамонов
малый бизнес
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ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Липецкая область получит дополнительно 92,6 миллиона рублей на реализацию программы социальных контрактов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, решение о дополнительном финансировании обусловлено двумя причинами: индексацией с 1 июня величины прожиточного минимума на 10 процентов и увеличением на 100 тысяч рублей размера единовременных выплат по социальному контракту. Максимальный размер помощи для желающих открыть своё дело в статусе индивидуальных предпринимателей или самозанятых теперь составляет 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – 200 тысяч рублей.Артамонов отметил, что в 2022 году 5,2 тысячи жителей заключили социальные контракты на общую сумму 680 миллионов рублей. Самые популярные направления социального контракта – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и поиск работы. Их выбрали 2191 и 2012 семей соответственно. "Социальный контракт – востребованная и результативная мера поддержки. Многие жители региона оформили соцконтракты и успешно их реализовали, увеличив доходы своих семей", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, малый бизнес
Липецкая область, Игорь Артамонов, Малый бизнес
10:49 20.09.2022
 

Липецкая область получит более 92 миллионов рублей на соцконтракты

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Липецкая область получит дополнительно 92,6 миллиона рублей на реализацию программы социальных контрактов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, решение о дополнительном финансировании обусловлено двумя причинами: индексацией с 1 июня величины прожиточного минимума на 10 процентов и увеличением на 100 тысяч рублей размера единовременных выплат по социальному контракту. Максимальный размер помощи для желающих открыть своё дело в статусе индивидуальных предпринимателей или самозанятых теперь составляет 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – 200 тысяч рублей.
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16 сентября, 10:44Липецкая область
Липецкая область получит 3,6 млрд рублей на инфраструктурные проекты
Артамонов отметил, что в 2022 году 5,2 тысячи жителей заключили социальные контракты на общую сумму 680 миллионов рублей. Самые популярные направления социального контракта – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и поиск работы. Их выбрали 2191 и 2012 семей соответственно.
"Социальный контракт – востребованная и результативная мера поддержки. Многие жители региона оформили соцконтракты и успешно их реализовали, увеличив доходы своих семей", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМалый бизнес
 
 
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