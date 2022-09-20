https://ria.ru/20220920/sotskontrakt-1818059185.html

Липецкая область получит более 92 миллионов рублей на соцконтракты

Липецкая область получит более 92 миллионов рублей на соцконтракты - РИА Новости, 20.09.2022

Липецкая область получит более 92 миллионов рублей на соцконтракты

Липецкая область получит дополнительно 92,6 миллиона рублей на реализацию программы социальных контрактов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:49

2022-09-20T10:49

2022-09-20T10:49

липецкая область

игорь артамонов

малый бизнес

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ЛИПЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Липецкая область получит дополнительно 92,6 миллиона рублей на реализацию программы социальных контрактов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, решение о дополнительном финансировании обусловлено двумя причинами: индексацией с 1 июня величины прожиточного минимума на 10 процентов и увеличением на 100 тысяч рублей размера единовременных выплат по социальному контракту. Максимальный размер помощи для желающих открыть своё дело в статусе индивидуальных предпринимателей или самозанятых теперь составляет 350 тысяч рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, – 200 тысяч рублей.Артамонов отметил, что в 2022 году 5,2 тысячи жителей заключили социальные контракты на общую сумму 680 миллионов рублей. Самые популярные направления социального контракта – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и поиск работы. Их выбрали 2191 и 2012 семей соответственно. "Социальный контракт – востребованная и результативная мера поддержки. Многие жители региона оформили соцконтракты и успешно их реализовали, увеличив доходы своих семей", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220916/investitsii-1817184553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, малый бизнес