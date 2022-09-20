https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818241291.html

Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией

Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 20.09.2022

Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик заявил во вторник, что и далее привержен сотрудничеству с Россией. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:15

2022-09-20T18:15

2022-09-20T18:51

милорад додик

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик заявил во вторник, что и далее привержен сотрудничеству с Россией."Я хотел бы сказать, что я и далее привержен реализации нашего сотрудничества, которое для нас очень важно, и факт состоит в том, что мы поддерживаем с вами коммуникацию, и именно это проявляет наша позиция", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220920/diplomatiya-1817855780.html

россия

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2022

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милорад додик, россия, владимир путин