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Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 20.09.2022
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Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией
Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 20.09.2022
Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией
Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик заявил во вторник, что и далее привержен сотрудничеству с Россией. РИА Новости, 20.09.2022
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милорад додик
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик заявил во вторник, что и далее привержен сотрудничеству с Россией."Я хотел бы сказать, что я и далее привержен реализации нашего сотрудничества, которое для нас очень важно, и факт состоит в том, что мы поддерживаем с вами коммуникацию, и именно это проявляет наша позиция", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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милорад додик, россия, владимир путин
Милорад Додик, Россия, Владимир Путин
18:15 20.09.2022 (обновлено: 18:51 20.09.2022)
 
Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией

Член президиума Боснии и Герцеговины Додик заявил, что привержен сотрудничеству с Россией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2022
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 сентября 2022
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик заявил во вторник, что и далее привержен сотрудничеству с Россией.
"Я хотел бы сказать, что я и далее привержен реализации нашего сотрудничества, которое для нас очень важно, и факт состоит в том, что мы поддерживаем с вами коммуникацию, и именно это проявляет наша позиция", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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