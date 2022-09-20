https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818135681.html
Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с Кипром и Угандой
Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с Кипром и Угандой - РИА Новости, 20.09.2022
Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с Кипром и Угандой
Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Кипром, Демократической Республикой Конго и Угандой, их отношения носят дружественный характер, заявил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:07
2022-09-20T14:07
2022-09-20T14:07
владимир путин
уганда
демократическая республика конго
россия
в мире
кипр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Кипром, Демократической Республикой Конго и Угандой, их отношения носят дружественный характер, заявил президент России Владимир Путин."Отношения с Республикой Кипр всегда строились с учетом культурной и духовной общности и традиции дружбы наших народов. Российская Федерация выступала и выступает в пользу всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы на основе резолюции Совета безопасности ООН", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Президент отметил, что Россия также заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Демократической Республикой Конго в политике, торговле, международных делах."Как постоянный член Совета безопасности ООН и участник группы друзей региона Великих озёр, Россия будет и далее активно содействовать мирному процессу в Демократической Республике Конго и регионе в целом", - пояснил Путин.Говоря об отношения с Угандой, президент подчеркнул, что отношения двух стран носят дружественный и взаимовыгодный характер."Наши связи в политической и торгово-экономической областях, уверен, будут и впредь успешно развиваться, в том числе и по новым перспективным направлениям. Например, в сфере использования атомной энергетики в мирных целях", - заключил Путин.
https://ria.ru/20220920/aviareysy-1818081082.html
https://ria.ru/20220909/vts-1815642221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, уганда, демократическая республика конго, россия, в мире, кипр
Владимир Путин, Уганда, Демократическая Республика Конго, Россия, В мире, Кипр
Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с Кипром и Угандой
Путин: Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Кипром, ДР Конго и Угандой
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Кипром, Демократической Республикой Конго и Угандой, их отношения носят дружественный характер, заявил президент России Владимир Путин.
"Отношения с Республикой Кипр всегда строились с учетом культурной и духовной общности и традиции дружбы наших народов. Российская Федерация выступала и выступает в пользу всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы на основе резолюции Совета безопасности ООН
", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Президент отметил, что Россия также заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Демократической Республикой Конго в политике, торговле, международных делах.
"Как постоянный член Совета безопасности ООН и участник группы друзей региона Великих озёр, Россия будет и далее активно содействовать мирному процессу в Демократической Республике Конго и регионе в целом", - пояснил Путин.
Говоря об отношения с Угандой, президент подчеркнул, что отношения двух стран носят дружественный и взаимовыгодный характер.
"Наши связи в политической и торгово-экономической областях, уверен, будут и впредь успешно развиваться, в том числе и по новым перспективным направлениям. Например, в сфере использования атомной энергетики в мирных целях", - заключил Путин.