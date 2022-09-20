https://ria.ru/20220920/sotrudnichestvo-1818135681.html

Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с Кипром и Угандой

Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с Кипром и Угандой - РИА Новости, 20.09.2022

Путин выразил заинтересованность в сотрудничестве с Кипром и Угандой

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Кипром, Демократической Республикой Конго и Угандой, их отношения носят дружественный характер, заявил... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:07

2022-09-20T14:07

2022-09-20T14:07

владимир путин

уганда

демократическая республика конго

россия

в мире

кипр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Кипром, Демократической Республикой Конго и Угандой, их отношения носят дружественный характер, заявил президент России Владимир Путин."Отношения с Республикой Кипр всегда строились с учетом культурной и духовной общности и традиции дружбы наших народов. Российская Федерация выступала и выступает в пользу всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования кипрской проблемы на основе резолюции Совета безопасности ООН", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Президент отметил, что Россия также заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Демократической Республикой Конго в политике, торговле, международных делах."Как постоянный член Совета безопасности ООН и участник группы друзей региона Великих озёр, Россия будет и далее активно содействовать мирному процессу в Демократической Республике Конго и регионе в целом", - пояснил Путин.Говоря об отношения с Угандой, президент подчеркнул, что отношения двух стран носят дружественный и взаимовыгодный характер."Наши связи в политической и торгово-экономической областях, уверен, будут и впредь успешно развиваться, в том числе и по новым перспективным направлениям. Например, в сфере использования атомной энергетики в мирных целях", - заключил Путин.

https://ria.ru/20220920/aviareysy-1818081082.html

https://ria.ru/20220909/vts-1815642221.html

уганда

демократическая республика конго

россия

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, уганда, демократическая республика конго, россия, в мире, кипр