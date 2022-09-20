https://ria.ru/20220920/siyyarto-1818255052.html

Сийярто заявил, что Европа давно проиграла "состязание нарративов"

Сийярто заявил, что Европа давно проиграла "состязание нарративов" - РИА Новости, 20.09.2022

Сийярто заявил, что Европа давно проиграла "состязание нарративов"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Европа давно проиграла "состязание нарративов" и большинство стран мира... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:21

2022-09-20T19:21

2022-09-20T19:21

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что Европа давно проиграла "состязание нарративов" и большинство стран мира не разделяет ее точку зрения на украинский конфликт и антироссийские санкции."Европа давно проиграла состязание нарративов в связи с войной на Украине и введенными санкциями. Остальной мир не интересует, что именно вызывает негативные последствия, они просто хотят положить им конец", - написал Сийярто в соцсетях.По его словам, в Европе и Северной Америке создан "коммуникационный и политический пузырь", и создается впечатление, что весь мир думает о конфликте так же, как и там, "но это не так"."Искренне надеюсь, что европейские страны и сам Евросоюз спустя некоторое время наконец примут меры, которые не угрожают эскалацией или затягиванием войны, а способствуют ее прекращению", - отметил он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против РФ введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер-министр Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта". Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.

https://ria.ru/20220920/vengriya-1818056279.html

https://ria.ru/20220920/siyyarto-1818011288.html

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