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Глава МИД Венгрии рассказал, какую идею будет отстаивать на ГА ООН

Глава МИД Венгрии рассказал, какую идею будет отстаивать на ГА ООН - РИА Новости, 20.09.2022

Глава МИД Венгрии рассказал, какую идею будет отстаивать на ГА ООН

Венгерская делегация на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерена отстаивать отказ от предложений, затягивающих и углубляющих конфликт на Украине, и... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T01:17

2022-09-20T01:17

2022-09-20T01:17

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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Венгерская делегация на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намерена отстаивать отказ от предложений, затягивающих и углубляющих конфликт на Украине, и направление усилий на достижение мира, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Неделя высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Делегацию Венгрии возглавит президент Каталин Новак. Помимо нее и Сийярто в состав делегации войдут несколько госсекретарей из внешнеполитического ведомства и советников президента.Он отметил, что Венгрия в ООН, как и ранее на заседаниях советов министров иностранных дел ЕС, намерена отстаивать идею необходимости "отложить в сторону предложения, которые нагнетают напряженность, углубляют конфликт, обостряют ситуацию, и, наконец, позаботиться о том, как установить мир на Украине".Сийярто отметил, что "очень поучительно выбраться из европейского пузыря", поскольку сразу становится очевидным, что господствующий в Брюсселе способ видения конфликта совершенно не разделяется в большинстве частей мира. "Мир хочет мира, потому что все страдают от последствий войны, поэтому безудержный рост цен на энергоносители и продовольствие создает серьезные проблемы как для африканских, так и для латиноамериканских стран. Обо всем этом сегодня здесь, в Нью-Йорке, подробно говорили и ганские, и кубинские коллеги", - добавил министр.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, венгрия, генеральная ассамблея оон