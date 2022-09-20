https://ria.ru/20220920/shkola-1818061326.html

Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году

Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году - РИА Новости, 20.09.2022

Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году

Власти Ингушетии планируют до 2025 года почти полностью решить проблему двухсменного обучения в школах республики, для этого будет построено почти три десятка... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:58

2022-09-20T10:58

2022-09-20T10:58

республика ингушетия

общество

махмуд-али калиматов

владимир путин

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2025 года почти полностью решить проблему двухсменного обучения в школах республики, для этого будет построено почти три десятка новых образовательных учреждений, сообщила пресс-служба главы региона.По данным регионального минобразования, сейчас в 62 из 136 школ Ингушетии дети обучаются в две смены. Для перевода всех учебных заведений на односменный режим обучения в республике необходимо создать еще 26 тысяч ученических мест."Республика планирует на 90% ликвидировать проблему к 2025 году. В рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" только в 2022 году в Ингушетии запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 19 школ почти на 13 тысяч мест. Две школы по 720 мест уже введены в строй", - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит сократить число школ, осуществляющих обучение в двухсменном режиме, до 37. "При этом в 2023 году планируется строительство еще шести школ на 2890 мест и в 2024 году - четырех школ на 2010 мест", - уточняет пресс-служба.Как подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, одной из причин хронической нехватки школьных учреждений в регионе является демографическая ситуация – в республике отмечается самая высокая рождаемость по стране."Ежегодный прирост количества учащихся школ составляет порядка 3 тысяч детей. Соответственно, чтобы полностью перевести учебные заведения на односменный режим обучения, до конца 2030 года нам необходимо построить еще 10 школ с проектной мощностью 720 мест каждая", - заметил он."Наш регион дотационный, и республиканский бюджет, который из-за большой кредитной задолженности, эти три года находится под финансовым принуждением, не потянул бы такую нагрузку. Президент России Владимир Путин и правительство всегда нас поддерживают и помогают в решении острых вопросов. Особая им за это благодарность", - добавил глава Ингушетии.

https://ria.ru/20190129/1550096228.html

https://ria.ru/20220914/ingushetiya-1816655835.html

россия

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, махмуд-али калиматов, владимир путин, россия, республика ингушетия