https://ria.ru/20220920/shkola-1818061326.html
Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году
Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году - РИА Новости, 20.09.2022
Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году
Власти Ингушетии планируют до 2025 года почти полностью решить проблему двухсменного обучения в школах республики, для этого будет построено почти три десятка... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:58
2022-09-20T10:58
2022-09-20T10:58
республика ингушетия
общество
махмуд-али калиматов
владимир путин
россия
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790631555_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_46c2334706bfa34548a829a07d6b920f.jpg
НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2025 года почти полностью решить проблему двухсменного обучения в школах республики, для этого будет построено почти три десятка новых образовательных учреждений, сообщила пресс-служба главы региона.По данным регионального минобразования, сейчас в 62 из 136 школ Ингушетии дети обучаются в две смены. Для перевода всех учебных заведений на односменный режим обучения в республике необходимо создать еще 26 тысяч ученических мест."Республика планирует на 90% ликвидировать проблему к 2025 году. В рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" только в 2022 году в Ингушетии запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 19 школ почти на 13 тысяч мест. Две школы по 720 мест уже введены в строй", - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит сократить число школ, осуществляющих обучение в двухсменном режиме, до 37. "При этом в 2023 году планируется строительство еще шести школ на 2890 мест и в 2024 году - четырех школ на 2010 мест", - уточняет пресс-служба.Как подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, одной из причин хронической нехватки школьных учреждений в регионе является демографическая ситуация – в республике отмечается самая высокая рождаемость по стране."Ежегодный прирост количества учащихся школ составляет порядка 3 тысяч детей. Соответственно, чтобы полностью перевести учебные заведения на односменный режим обучения, до конца 2030 года нам необходимо построить еще 10 школ с проектной мощностью 720 мест каждая", - заметил он."Наш регион дотационный, и республиканский бюджет, который из-за большой кредитной задолженности, эти три года находится под финансовым принуждением, не потянул бы такую нагрузку. Президент России Владимир Путин и правительство всегда нас поддерживают и помогают в решении острых вопросов. Особая им за это благодарность", - добавил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20190129/1550096228.html
https://ria.ru/20220914/ingushetiya-1816655835.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790631555_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bdcb9696c972e24981ea68d035114788.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, махмуд-али калиматов, владимир путин, россия, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Общество, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Россия, Республика Ингушетия
Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году
Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии почти полностью решат к 2025 году
НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2025 года почти полностью решить проблему двухсменного обучения в школах республики, для этого будет построено почти три десятка новых образовательных учреждений, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным регионального минобразования, сейчас в 62 из 136 школ Ингушетии дети обучаются в две смены. Для перевода всех учебных заведений на односменный режим обучения в республике необходимо создать еще 26 тысяч ученических мест.
"Республика планирует на 90% ликвидировать проблему к 2025 году. В рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" только в 2022 году в Ингушетии запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 19 школ почти на 13 тысяч мест. Две школы по 720 мест уже введены в строй", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит сократить число школ, осуществляющих обучение в двухсменном режиме, до 37. "При этом в 2023 году планируется строительство еще шести школ на 2890 мест и в 2024 году - четырех школ на 2010 мест", - уточняет пресс-служба.
Как подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, одной из причин хронической нехватки школьных учреждений в регионе является демографическая ситуация – в республике отмечается самая высокая рождаемость по стране.
"Ежегодный прирост количества учащихся школ составляет порядка 3 тысяч детей. Соответственно, чтобы полностью перевести учебные заведения на односменный режим обучения, до конца 2030 года нам необходимо построить еще 10 школ с проектной мощностью 720 мест каждая", - заметил он.
"Наш регион дотационный, и республиканский бюджет, который из-за большой кредитной задолженности, эти три года находится под финансовым принуждением, не потянул бы такую нагрузку. Президент России Владимир Путин и правительство всегда нас поддерживают и помогают в решении острых вопросов. Особая им за это благодарность", - добавил глава Ингушетии.