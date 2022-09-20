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Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году - РИА Новости, 20.09.2022
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Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году
Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году - РИА Новости, 20.09.2022
Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году
Власти Ингушетии планируют до 2025 года почти полностью решить проблему двухсменного обучения в школах республики, для этого будет построено почти три десятка... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:58
2022-09-20T10:58
республика ингушетия
общество
махмуд-али калиматов
владимир путин
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2025 года почти полностью решить проблему двухсменного обучения в школах республики, для этого будет построено почти три десятка новых образовательных учреждений, сообщила пресс-служба главы региона.По данным регионального минобразования, сейчас в 62 из 136 школ Ингушетии дети обучаются в две смены. Для перевода всех учебных заведений на односменный режим обучения в республике необходимо создать еще 26 тысяч ученических мест."Республика планирует на 90% ликвидировать проблему к 2025 году. В рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" только в 2022 году в Ингушетии запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 19 школ почти на 13 тысяч мест. Две школы по 720 мест уже введены в строй", - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволит сократить число школ, осуществляющих обучение в двухсменном режиме, до 37. "При этом в 2023 году планируется строительство еще шести школ на 2890 мест и в 2024 году - четырех школ на 2010 мест", - уточняет пресс-служба.Как подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, одной из причин хронической нехватки школьных учреждений в регионе является демографическая ситуация – в республике отмечается самая высокая рождаемость по стране."Ежегодный прирост количества учащихся школ составляет порядка 3 тысяч детей. Соответственно, чтобы полностью перевести учебные заведения на односменный режим обучения, до конца 2030 года нам необходимо построить еще 10 школ с проектной мощностью 720 мест каждая", - заметил он."Наш регион дотационный, и республиканский бюджет, который из-за большой кредитной задолженности, эти три года находится под финансовым принуждением, не потянул бы такую нагрузку. Президент России Владимир Путин и правительство всегда нас поддерживают и помогают в решении острых вопросов. Особая им за это благодарность", - добавил глава Ингушетии.
https://ria.ru/20190129/1550096228.html
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общество, махмуд-али калиматов, владимир путин, россия, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Общество, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Россия, Республика Ингушетия
10:58 20.09.2022
 
Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии решат к 2025 году

Проблему двухсменного обучения в школах Ингушетии почти полностью решат к 2025 году

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДети на уроке в школе
Дети на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дети на уроке в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 20 сен – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют до 2025 года почти полностью решить проблему двухсменного обучения в школах республики, для этого будет построено почти три десятка новых образовательных учреждений, сообщила пресс-служба главы региона.
По данным регионального минобразования, сейчас в 62 из 136 школ Ингушетии дети обучаются в две смены. Для перевода всех учебных заведений на односменный режим обучения в республике необходимо создать еще 26 тысяч ученических мест.
"Республика планирует на 90% ликвидировать проблему к 2025 году. В рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" только в 2022 году в Ингушетии запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 19 школ почти на 13 тысяч мест. Две школы по 720 мест уже введены в строй", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит сократить число школ, осуществляющих обучение в двухсменном режиме, до 37. "При этом в 2023 году планируется строительство еще шести школ на 2890 мест и в 2024 году - четырех школ на 2010 мест", - уточняет пресс-служба.
Как подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, одной из причин хронической нехватки школьных учреждений в регионе является демографическая ситуация – в республике отмечается самая высокая рождаемость по стране.
"Ежегодный прирост количества учащихся школ составляет порядка 3 тысяч детей. Соответственно, чтобы полностью перевести учебные заведения на односменный режим обучения, до конца 2030 года нам необходимо построить еще 10 школ с проектной мощностью 720 мест каждая", - заметил он.
"Наш регион дотационный, и республиканский бюджет, который из-за большой кредитной задолженности, эти три года находится под финансовым принуждением, не потянул бы такую нагрузку. Президент России Владимир Путин и правительство всегда нас поддерживают и помогают в решении острых вопросов. Особая им за это благодарность", - добавил глава Ингушетии.

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