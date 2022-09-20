https://ria.ru/20220920/shinov-1818090656.html
Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов
Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов - РИА Новости, 20.09.2022
Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов
Умер Владимир Шинов. Ему было 54 года. Об этом сообщил актер Денис Матросов на своей странице в соцсети. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:20
2022-09-20T12:20
2022-09-20T13:54
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Умер Владимир Шинов. Ему было 54 года. Об этом сообщил актер Денис Матросов на своей странице в соцсети.Точную причину смерти в посте не упоминают.Шинов известен по ролям в таких проектах, как "Склифосовский", "Тихий Дон", "Мент в законе" и другим.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
12:20 20.09.2022 (обновлено: 13:54 20.09.2022)
Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов
Звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов умер в 54 года