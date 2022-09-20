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Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
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Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов
Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов - РИА Новости, 20.09.2022
Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов
Умер Владимир Шинов. Ему было 54 года. Об этом сообщил актер Денис Матросов на своей странице в соцсети. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:20
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Умер Владимир Шинов. Ему было 54 года. Об этом сообщил актер Денис Матросов на своей странице в соцсети.Точную причину смерти в посте не упоминают.Шинов известен по ролям в таких проектах, как "Склифосовский", "Тихий Дон", "Мент в законе" и другим.
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Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
12:20 20.09.2022 (обновлено: 13:54 20.09.2022)
 
Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов

Звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов умер в 54 года

Владимир Шинов в сериале "След"
Владимир Шинов в сериале След
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Умер Владимир Шинов. Ему было 54 года. Об этом сообщил актер Денис Матросов на своей странице в соцсети.
"Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание... и ты держался, ты очень не хотел нас огорчать... Лети к Богу!", — написал Матросов.
Точную причину смерти в посте не упоминают.
Шинов известен по ролям в таких проектах, как "Склифосовский", "Тихий Дон", "Мент в законе" и другим.
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