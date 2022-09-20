https://ria.ru/20220920/shinov-1818090656.html

Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов

Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов - РИА Новости, 20.09.2022

Умер звезда сериала "Склифосовский" Владимир Шинов

Умер Владимир Шинов. Ему было 54 года. Об этом сообщил актер Денис Матросов на своей странице в соцсети. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:20

2022-09-20T12:20

2022-09-20T13:54

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Умер Владимир Шинов. Ему было 54 года. Об этом сообщил актер Денис Матросов на своей странице в соцсети.Точную причину смерти в посте не упоминают.Шинов известен по ролям в таких проектах, как "Склифосовский", "Тихий Дон", "Мент в законе" и другим.

https://ria.ru/20220919/maslennikov-1817830081.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды