Российские шеф-повара не вошли в сотню лучших международного рейтинга

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россияне Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие, а также Анатолий Казаков – призеры 2021 года премии THE BEST CHEF AWARDS – на этот раз не вошли в сотню лучших в мире. В эксклюзивном интервью РИА Новости, сразу после церемонии награждения лауреатов в Мадриде, известный российский шеф и ресторатор Владимир Мухин заявил, что причиной стала международная обстановка."Русских в списке нет! Живем дальше, радуюсь за друзей!", – написал Владимир во время церемонии в своем Telegram.Подписчики поддержали именитого шефа и его коллег: "Владимир , Вы лучший!", "Творите как раньше - смело, красиво и многогранно!", "Всему свое время", "Это ожидаемо!", "Я верила и ждала с 100 до 1 места, все равно Вы красавчик!".По его словам, подковерные игры "заставляют задуматься о многом" и выразил сожаление, что в России нет аналогичных рейтингов.В прошлом году премией THE BEST CHEF AWARDS отметили четырех российских кулинаров. Владимир Мухин оказался в топ-10 и занял девятую строчку. Он один самых известных русских поваров в мире. Netflix приглашал его участвовать в документальном проекте "Стол шефа", каждая серия которого посвящена кулинарам из разных стран. Его ресторан White Rabbit стабильно входит в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants, а в прошлом году получил одну звезду Michelin.На 62-ом месте в прошлом году были были также россияне Иван и Сергей Березуцкие. А московский ресторан братьев – Twins Garden – был отмечен двумя звездами престижного гида Michelin, а кроме того – и "зеленого знака". Он дается за устойчивое развитие, использование сезонных и местных продуктов, сокращение отходов. Кстати, братья были первыми в России, кто использовал для приготовления блюд технологии 3D-биопринтера. Еще один россиянин Анатолий Казаков в прошлом году также вошел в сотню лучших шеф-поваров мира, заняв тогда 90-ю позицию. Ресторан "Селфи", где он является шеф-поваром, получил одну мишленовскую звезду."Хотел бы передать всем гостям, которые ходят в наши рестораны и нашим соотечественникам: мы всегда ждем в наших проектах, будем радовать вас новыми достижениями. Я очень рад принимать каждый день своей жизни, испытания, которые он дает. Сегодня значит так. Я очень рад увидеть близких друзей, всех их обнял. Но подковерные игры... они, конечно, заставляют задуматься о многом, – рассказал Владимир Мухин в интервью РИА Новости.– Я удивлен, что мы не сделали свои рейтинги".

