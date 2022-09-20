https://ria.ru/20220920/shef-1818292278.html
Российские шеф-повара не вошли в сотню лучших международного рейтинга
Российские шеф-повара не вошли в сотню лучших международного рейтинга - РИА Новости, 21.09.2022
Российские шеф-повара не вошли в сотню лучших международного рейтинга
Россияне Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие, а также Анатолий Казаков – призеры 2021 года премии THE BEST CHEF AWARDS – на этот раз не вошли в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-20T23:27
2022-09-20T23:27
2022-09-21T00:52
туризм
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еда - туризм
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владимир мухин (шеф-повар)
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россияне Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие, а также Анатолий Казаков – призеры 2021 года премии THE BEST CHEF AWARDS – на этот раз не вошли в сотню лучших в мире. В эксклюзивном интервью РИА Новости, сразу после церемонии награждения лауреатов в Мадриде, известный российский шеф и ресторатор Владимир Мухин заявил, что причиной стала международная обстановка."Русских в списке нет! Живем дальше, радуюсь за друзей!", – написал Владимир во время церемонии в своем Telegram.Подписчики поддержали именитого шефа и его коллег: "Владимир , Вы лучший!", "Творите как раньше - смело, красиво и многогранно!", "Всему свое время", "Это ожидаемо!", "Я верила и ждала с 100 до 1 места, все равно Вы красавчик!".По его словам, подковерные игры "заставляют задуматься о многом" и выразил сожаление, что в России нет аналогичных рейтингов.В прошлом году премией THE BEST CHEF AWARDS отметили четырех российских кулинаров. Владимир Мухин оказался в топ-10 и занял девятую строчку. Он один самых известных русских поваров в мире. Netflix приглашал его участвовать в документальном проекте "Стол шефа", каждая серия которого посвящена кулинарам из разных стран. Его ресторан White Rabbit стабильно входит в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants, а в прошлом году получил одну звезду Michelin.На 62-ом месте в прошлом году были были также россияне Иван и Сергей Березуцкие. А московский ресторан братьев – Twins Garden – был отмечен двумя звездами престижного гида Michelin, а кроме того – и "зеленого знака". Он дается за устойчивое развитие, использование сезонных и местных продуктов, сокращение отходов. Кстати, братья были первыми в России, кто использовал для приготовления блюд технологии 3D-биопринтера. Еще один россиянин Анатолий Казаков в прошлом году также вошел в сотню лучших шеф-поваров мира, заняв тогда 90-ю позицию. Ресторан "Селфи", где он является шеф-поваром, получил одну мишленовскую звезду."Хотел бы передать всем гостям, которые ходят в наши рестораны и нашим соотечественникам: мы всегда ждем в наших проектах, будем радовать вас новыми достижениями. Я очень рад принимать каждый день своей жизни, испытания, которые он дает. Сегодня значит так. Я очень рад увидеть близких друзей, всех их обнял. Но подковерные игры... они, конечно, заставляют задуматься о многом, – рассказал Владимир Мухин в интервью РИА Новости.– Я удивлен, что мы не сделали свои рейтинги".
https://ria.ru/20211014/michelin-1754629263.html
https://ria.ru/20220902/kulinariya-1813983044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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кулинария, еда - туризм, ресторан, интервью, владимир мухин (шеф-повар), стиль жизни, новости культуры, telegram (приложение)
Туризм, Кулинария, Еда - Туризм, Ресторан, Интервью, Владимир Мухин (шеф-повар), Стиль жизни, Новости культуры, Telegram (приложение)
23:27 20.09.2022 (обновлено: 00:52 21.09.2022)
Российские шеф-повара не вошли в сотню лучших международного рейтинга
Российские шеф-повара в этом году не вошли в сотню лучших THE BEST CHEF AWARDS в Мадриде
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россияне Владимир Мухин, братья Иван и Сергей Березуцкие, а также Анатолий Казаков – призеры 2021 года премии THE BEST CHEF AWARDS – на этот раз не вошли в сотню лучших в мире.
В эксклюзивном интервью РИА Новости, сразу после церемонии награждения лауреатов в Мадриде, известный российский шеф и ресторатор Владимир Мухин заявил, что причиной стала международная обстановка.
Я был на девятом месте в прошлом году. Я могу сказать, что шефская дружба – она неизменна, и ребята, которые здесь сидят, они очень рады за тех, кто попал в рейтинг. Нас связывают огромные годы дружбы. Я удивлен, что на поваров, на творческую профессию начала влиять геополитика. Очевидно, что нас выкинули просто из рейтинга по политическим аспектам".
"Русских в списке нет! Живем дальше, радуюсь за друзей!", – написал Владимир во время церемонии в своем Telegram.
Подписчики поддержали именитого шефа и его коллег: "Владимир , Вы лучший!", "Творите как раньше - смело, красиво и многогранно!", "Всему свое время", "Это ожидаемо!", "Я верила и ждала с 100 до 1 места, все равно Вы красавчик!".
По его словам, подковерные игры "заставляют задуматься о многом" и выразил сожаление, что в России нет аналогичных рейтингов.
Россия – это же Европа и Азия вместе, гигантская страна, где столько разных интересных событий, фестивалей. Я думаю, что найдется человек, который это организует в будущем. Все это на поверхности. А так мне, наверное, сейчас больше нечего сказать".
В прошлом году премией THE BEST CHEF AWARDS отметили четырех российских кулинаров. Владимир Мухин оказался в топ-10 и занял девятую строчку. Он один самых известных русских поваров в мире. Netflix приглашал его участвовать в документальном проекте "Стол шефа", каждая серия которого посвящена кулинарам из разных стран. Его ресторан White Rabbit стабильно входит в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants, а в прошлом году получил одну звезду Michelin.
На 62-ом месте в прошлом году были были также россияне Иван и Сергей Березуцкие. А московский ресторан братьев – Twins Garden – был отмечен двумя звездами престижного гида Michelin, а кроме того – и "зеленого знака". Он дается за устойчивое развитие, использование сезонных и местных продуктов, сокращение отходов. Кстати, братья были первыми в России, кто использовал для приготовления блюд технологии 3D-биопринтера.
Еще один россиянин Анатолий Казаков в прошлом году также вошел в сотню лучших шеф-поваров мира, заняв тогда 90-ю позицию. Ресторан "Селфи", где он является шеф-поваром, получил одну мишленовскую звезду.
"Все – и братья Березуцкие, и Анатолий Казаков, и многие шефы, которые представляли нашу страну – очень достойные, мощные, и хуже готовить точно не стали. Я уверен – что точно стали лучше, – заявил Владимир Мухин РИА Новости.
"Хотел бы передать всем гостям, которые ходят в наши рестораны и нашим соотечественникам: мы всегда ждем в наших проектах, будем радовать вас новыми достижениями. Я очень рад принимать каждый день своей жизни, испытания, которые он дает. Сегодня значит так. Я очень рад увидеть близких друзей, всех их обнял. Но подковерные игры... они, конечно, заставляют задуматься о многом, – рассказал Владимир Мухин в интервью РИА Новости.– Я удивлен, что мы не сделали свои рейтинги".