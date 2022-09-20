https://ria.ru/20220920/serbiya-1818099860.html
Путин выступил за сохранение суверенитета Сербии
Путин выступил за сохранение суверенитета Сербии - РИА Новости, 20.09.2022
Путин выступил за сохранение суверенитета Сербии
Россия выступает за сохранение суверенитета Сербии, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:37
2022-09-20T12:37
2022-09-20T13:10
сербия
россия
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия выступает за сохранение суверенитета Сербии, сообщил президент РФ Владимир Путин."В рамках международного права, опираясь прежде всего на резолюцию 1244 Совета безопасности ООН, будем и впредь оказывать сербским друзьям всестороннюю поддержку в отстаивании легитимных прав и интересов Сербии, защите ее государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Россию и Сербию связывают отношения стратегического партнерства, опирающиеся на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов. Регулярно обсуждаем с президентом Вучичем при личных встречах и в телефонных разговорах ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Ценим стремление сербских друзей проводить взвешенный, независимый курс на международной арене и продолжим сообща работать над углублением политического диалога, расширением взаимодействия в экономике, торговле, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", - добавил президент. Он также отметил, что Россия будет оказывать поддержку Сербии в отстаивании их прав и интересов.
https://ria.ru/20220910/serbiya-1815838392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, в мире, владимир путин
Сербия, Россия, В мире, Владимир Путин
12:37 20.09.2022 (обновлено: 13:10 20.09.2022)
Путин выступил за сохранение суверенитета Сербии
Путин: Россия продолжит углублять сотрудничество с Сербией и выступает за ее суверенитет
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия выступает за сохранение суверенитета Сербии, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В рамках международного права, опираясь прежде всего на резолюцию 1244 Совета безопасности ООН
, будем и впредь оказывать сербским друзьям всестороннюю поддержку в отстаивании легитимных прав и интересов Сербии, защите ее государственного суверенитета и территориальной целостности", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
"Россию и Сербию связывают отношения стратегического партнерства, опирающиеся на традиции дружбы, культурную, духовную и историческую близость наших братских народов. Регулярно обсуждаем с президентом Вучичем при личных встречах и в телефонных разговорах ключевые вопросы дальнейшего развития сотрудничества. Ценим стремление сербских друзей проводить взвешенный, независимый курс на международной арене и продолжим сообща работать над углублением политического диалога, расширением взаимодействия в экономике, торговле, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах", - добавил президент. Он также отметил, что Россия будет оказывать поддержку Сербии в отстаивании их прав и интересов.