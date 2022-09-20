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От санкций страдают, прежде всего, беднейшие страны, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
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От санкций страдают, прежде всего, беднейшие страны, заявил Путин
От санкций страдают, прежде всего, беднейшие страны, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
От санкций страдают, прежде всего, беднейшие страны, заявил Путин
Переход к многополярному миру получает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, однако от политики гегемонии и... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:30
2022-09-20T13:13
в мире
владимир путин
санкции в отношении россии
латинская америка
россия
европа
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Переход к многополярному миру получает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, однако от политики гегемонии и санкций страдают развивающиеся и беднейшие государства, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот у новых иностранных послов.По его словам, чтобы упрочить политику гегемонии, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе на Россию. "Однако те, кто делают это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие", - подчеркнул Путин.Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвовали послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.
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в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, латинская америка, россия, европа
В мире, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Латинская Америка, Россия, Европа
12:30 20.09.2022 (обновлено: 13:13 20.09.2022)
 
От санкций страдают, прежде всего, беднейшие страны, заявил Путин

Президент Путин: от политики гегемонии и санкций страдают, прежде всего, беднейшие страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Переход к многополярному миру получает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, однако от политики гегемонии и санкций страдают развивающиеся и беднейшие государства, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот у новых иностранных послов.
По его словам, чтобы упрочить политику гегемонии, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе на Россию. "Однако те, кто делают это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие", - подчеркнул Путин.
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 12:28
России не ответили на предложение о бесплатных удобрениях для бедных стран
Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвовали послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 18:59
Путин назвал позицию Запада по экспорту зерна в бедные страны болтовней
 
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