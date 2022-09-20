https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818097449.html

От санкций страдают, прежде всего, беднейшие страны, заявил Путин

От санкций страдают, прежде всего, беднейшие страны, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

От санкций страдают, прежде всего, беднейшие страны, заявил Путин

Переход к многополярному миру получает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, однако от политики гегемонии и... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:30

2022-09-20T12:30

2022-09-20T13:13

в мире

владимир путин

санкции в отношении россии

латинская америка

россия

европа

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Переход к многополярному миру получает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, однако от политики гегемонии и санкций страдают развивающиеся и беднейшие государства, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот у новых иностранных послов.По его словам, чтобы упрочить политику гегемонии, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе на Россию. "Однако те, кто делают это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие", - подчеркнул Путин.Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвовали послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.

https://ria.ru/20220920/zerno-1818096772.html

https://ria.ru/20220916/boltovnya-1817413477.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, санкции в отношении россии, латинская америка, россия, европа