https://ria.ru/20220920/samoopredelenie-1818284638.html

Сальдо: референдум в Херсонской области реализует право на самоопределение

Сальдо: референдум в Херсонской области реализует право на самоопределение - РИА Новости, 20.09.2022

Сальдо: референдум в Херсонской области реализует право на самоопределение

Решение о назначении референдума в Херсонской области принято в рамках нормы о праве народа на самоопределение и в связи с неонацистской политикой Киева, заявил РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:18

2022-09-20T21:18

2022-09-20T21:18

специальная военная операция на украине

в мире

владимир сальдо

херсонская область

владимир путин

россия

украина

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792986772_0:5:1024:581_1920x0_80_0_0_f2fc386b07a47b4610cef506cb71e884.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Решение о назначении референдума в Херсонской области принято в рамках нормы о праве народа на самоопределение и в связи с неонацистской политикой Киева, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо в обращении к президенту РФ Владимиру Путину.Соответствующее обращение Сальдо опубликовано в Telegram-канале администрации региона."Данное решение было принято в целях реализации нормы международного права о праве народа на самоопределение и в связи с проводимой агрессивной неонацистской политикой руководства Украины против жителей области, применением военной силы, разрушением гражданской инфраструктуры, нарушением прав и свобод, признанных Всеобщей Декларацией прав человека, прежде всего, права на жизнь и здоровье, которая привела и приводит к гибели мирного населения Херсонской области", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818174186.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир сальдо, херсонская область , владимир путин, россия, украина, референдумы на освобожденных территориях