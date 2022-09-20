https://ria.ru/20220920/samoopredelenie-1818284638.html
Сальдо: референдум в Херсонской области реализует право на самоопределение
Сальдо: референдум в Херсонской области реализует право на самоопределение - РИА Новости, 20.09.2022
Сальдо: референдум в Херсонской области реализует право на самоопределение
Решение о назначении референдума в Херсонской области принято в рамках нормы о праве народа на самоопределение и в связи с неонацистской политикой Киева, заявил РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:18
2022-09-20T21:18
2022-09-20T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
владимир сальдо
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владимир путин
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референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Решение о назначении референдума в Херсонской области принято в рамках нормы о праве народа на самоопределение и в связи с неонацистской политикой Киева, заявил глава администрации региона Владимир Сальдо в обращении к президенту РФ Владимиру Путину.Соответствующее обращение Сальдо опубликовано в Telegram-канале администрации региона."Данное решение было принято в целях реализации нормы международного права о праве народа на самоопределение и в связи с проводимой агрессивной неонацистской политикой руководства Украины против жителей области, применением военной силы, разрушением гражданской инфраструктуры, нарушением прав и свобод, признанных Всеобщей Декларацией прав человека, прежде всего, права на жизнь и здоровье, которая привела и приводит к гибели мирного населения Херсонской области", - говорится в обращении.
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Сальдо: референдум в Херсонской области реализует право на самоопределение
Сальдо: референдум в Херсонской области реализует право народа на самоопределение