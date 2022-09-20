https://ria.ru/20220920/sabantuy-1818195875.html

Астраханская область готовится к Всероссийскому сельскому Сабантую-2023

Астраханская область готовится к Всероссийскому сельскому Сабантую-2023 - РИА Новости, 20.09.2022

Астраханская область готовится к Всероссийскому сельскому Сабантую-2023

Астраханская область начала подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую, который пройдет в регионе в мае 2023 года, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:20

2022-09-20T16:20

2022-09-20T16:20

общество

игорь бабушкин

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Астраханская область начала подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую, который пройдет в регионе в мае 2023 года, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин по итогам заседания оргкомитет по подготовке к празднику."Начали подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую в Астрахани. Праздник пройдет в Приволжском районе в мае 2023 года", - написал он в Telegram. Губернатор добавил, что мероприятие будет масштабным и грандиозным. На него приедут гости из различных регионов и республик страны, а также из стран Прикаспия.По данным министерства культуры и туризма области, на месте будут работать десятки площадок, представляющих быт и культуру народов. Ярким событием традиционно станут конные скачки и единственные в России верблюжьи бега, а также национальная борьба "Кореш". На праздник приедут творческие коллективы из Татарстана.Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, присутствовавший на совещании, поделился опытом проведения праздника и выразил уверенность, что Сабантуй в Астрахани пройдет на высшем уровне. Он подчеркнул, что Сабантуй давно перестал быть только татарским праздником и сегодня принять участие в нем могут абсолютно все желающие.Всероссийский сельский Сабантуй проводится в России с 2010 года, его отмечают представители разных национальностей. Предыдущий праздник плуга принимала Мордовия.

https://ria.ru/20220919/astrakhan-1817788272.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, игорь бабушкин, астраханская область