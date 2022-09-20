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Астраханская область готовится к Всероссийскому сельскому Сабантую-2023 - РИА Новости, 20.09.2022
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Астраханская область готовится к Всероссийскому сельскому Сабантую-2023
Астраханская область готовится к Всероссийскому сельскому Сабантую-2023 - РИА Новости, 20.09.2022
Астраханская область готовится к Всероссийскому сельскому Сабантую-2023
Астраханская область начала подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую, который пройдет в регионе в мае 2023 года, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:20
2022-09-20T16:20
общество
игорь бабушкин
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Астраханская область начала подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую, который пройдет в регионе в мае 2023 года, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин по итогам заседания оргкомитет по подготовке к празднику."Начали подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую в Астрахани. Праздник пройдет в Приволжском районе в мае 2023 года", - написал он в Telegram. Губернатор добавил, что мероприятие будет масштабным и грандиозным. На него приедут гости из различных регионов и республик страны, а также из стран Прикаспия.По данным министерства культуры и туризма области, на месте будут работать десятки площадок, представляющих быт и культуру народов. Ярким событием традиционно станут конные скачки и единственные в России верблюжьи бега, а также национальная борьба "Кореш". На праздник приедут творческие коллективы из Татарстана.Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, присутствовавший на совещании, поделился опытом проведения праздника и выразил уверенность, что Сабантуй в Астрахани пройдет на высшем уровне. Он подчеркнул, что Сабантуй давно перестал быть только татарским праздником и сегодня принять участие в нем могут абсолютно все желающие.Всероссийский сельский Сабантуй проводится в России с 2010 года, его отмечают представители разных национальностей. Предыдущий праздник плуга принимала Мордовия.
https://ria.ru/20220919/astrakhan-1817788272.html
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общество, игорь бабушкин, астраханская область
Общество, Игорь Бабушкин, Астраханская область
16:20 20.09.2022
 

Астраханская область готовится к Всероссийскому сельскому Сабантую-2023

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПраздник Сабантуй
Праздник Сабантуй - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Праздник Сабантуй. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Астраханская область начала подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую, который пройдет в регионе в мае 2023 года, сообщил губернатор области Игорь Бабушкин по итогам заседания оргкомитет по подготовке к празднику.
"Начали подготовку к Всероссийскому сельскому Сабантую в Астрахани. Праздник пройдет в Приволжском районе в мае 2023 года", - написал он в Telegram. Губернатор добавил, что мероприятие будет масштабным и грандиозным. На него приедут гости из различных регионов и республик страны, а также из стран Прикаспия.
По данным министерства культуры и туризма области, на месте будут работать десятки площадок, представляющих быт и культуру народов. Ярким событием традиционно станут конные скачки и единственные в России верблюжьи бега, а также национальная борьба "Кореш". На праздник приедут творческие коллективы из Татарстана.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, присутствовавший на совещании, поделился опытом проведения праздника и выразил уверенность, что Сабантуй в Астрахани пройдет на высшем уровне. Он подчеркнул, что Сабантуй давно перестал быть только татарским праздником и сегодня принять участие в нем могут абсолютно все желающие.
Всероссийский сельский Сабантуй проводится в России с 2010 года, его отмечают представители разных национальностей. Предыдущий праздник плуга принимала Мордовия.

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