11:38 20.09.2022 (обновлено: 12:36 20.09.2022)
Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным
Лукашенко: никакого удара в спину российским военным через Белоруссию быть не должно
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко проводит совещание о подготовке обновленной концепции национальной безопасности Белоруссии.
"Опять же, не надо нас упрекать, что мы там, в Украине, собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - цитирует слова белорусского лидера пресс-служба.
Лукашенко попросил госсекретаря совбеза Белоруссии Александра Вольфовича доложить по ситуации на южной границе республики. "Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной", - напомнил Лукашенко, добавив, что у Белоруссии на этом направлении был определенный опыт противодействия, создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. "Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" - поинтересовался глава белорусского государства.
Аналогичный вопрос был поставлен и в отношении прикрытия северо-западной границы. "Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное", - подчеркнул Лукашенко.
По поручению президента текст концепции нацбезопасности Белоруссии значительно переработан. В частности, в обновленной версии документ дополнен положениями об исторической памяти, конституционной категории "народ" и его всемерной защите, социальной ответственности граждан, безопасности персональных данных, развитии атомной энергетики. При доработке концепции учитывалось нарастание геополитической нестабильности, а также новшества, закрепленные в белорусской конституции по итогам референдума 27 февраля этого года.