Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html
Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным
Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным - РИА Новости, 20.09.2022
Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным
Через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:38
2022-09-20T12:36
специальная военная операция на украине
белоруссия
в мире
александр лукашенко
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.Лукашенко проводит совещание о подготовке обновленной концепции национальной безопасности Белоруссии."Опять же, не надо нас упрекать, что мы там, в Украине, собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - цитирует слова белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко попросил госсекретаря совбеза Белоруссии Александра Вольфовича доложить по ситуации на южной границе республики. "Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной", - напомнил Лукашенко, добавив, что у Белоруссии на этом направлении был определенный опыт противодействия, создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. "Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" - поинтересовался глава белорусского государства.Аналогичный вопрос был поставлен и в отношении прикрытия северо-западной границы. "Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное", - подчеркнул Лукашенко.По поручению президента текст концепции нацбезопасности Белоруссии значительно переработан. В частности, в обновленной версии документ дополнен положениями об исторической памяти, конституционной категории "народ" и его всемерной защите, социальной ответственности граждан, безопасности персональных данных, развитии атомной энергетики. При доработке концепции учитывалось нарастание геополитической нестабильности, а также новшества, закрепленные в белорусской конституции по итогам референдума 27 февраля этого года.
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743191.html
https://ria.ru/20220819/belorussiya-1810734589.html
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb7e29c6b896801a6a2a8699fc44fd21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, александр лукашенко, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:38 20.09.2022 (обновлено: 12:36 20.09.2022)
 
Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным

Лукашенко: никакого удара в спину российским военным через Белоруссию быть не должно

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко проводит совещание о подготовке обновленной концепции национальной безопасности Белоруссии.
"Опять же, не надо нас упрекать, что мы там, в Украине, собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - цитирует слова белорусского лидера пресс-служба.
Лукашенко попросил госсекретаря совбеза Белоруссии Александра Вольфовича доложить по ситуации на южной границе республики. "Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной", - напомнил Лукашенко, добавив, что у Белоруссии на этом направлении был определенный опыт противодействия, создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. "Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" - поинтересовался глава белорусского государства.
Аналогичный вопрос был поставлен и в отношении прикрытия северо-западной границы. "Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное", - подчеркнул Лукашенко.
По поручению президента текст концепции нацбезопасности Белоруссии значительно переработан. В частности, в обновленной версии документ дополнен положениями об исторической памяти, конституционной категории "народ" и его всемерной защите, социальной ответственности граждан, безопасности персональных данных, развитии атомной энергетики. При доработке концепции учитывалось нарастание геополитической нестабильности, а также новшества, закрепленные в белорусской конституции по итогам референдума 27 февраля этого года.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала