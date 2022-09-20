https://ria.ru/20220920/rossiya-1818080005.html

Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным

Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным - РИА Новости, 20.09.2022

Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным

Через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:38

2022-09-20T11:38

2022-09-20T12:36

специальная военная операция на украине

белоруссия

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александр лукашенко

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 20 сен – РИА Новости. Через Белоруссию никакого удара в спину по российским войскам быть не должно и не будет, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.Лукашенко проводит совещание о подготовке обновленной концепции национальной безопасности Белоруссии."Опять же, не надо нас упрекать, что мы там, в Украине, собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество. И что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", - цитирует слова белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко попросил госсекретаря совбеза Белоруссии Александра Вольфовича доложить по ситуации на южной границе республики. "Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной", - напомнил Лукашенко, добавив, что у Белоруссии на этом направлении был определенный опыт противодействия, создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. "Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?" - поинтересовался глава белорусского государства.Аналогичный вопрос был поставлен и в отношении прикрытия северо-западной границы. "Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное", - подчеркнул Лукашенко.По поручению президента текст концепции нацбезопасности Белоруссии значительно переработан. В частности, в обновленной версии документ дополнен положениями об исторической памяти, конституционной категории "народ" и его всемерной защите, социальной ответственности граждан, безопасности персональных данных, развитии атомной энергетики. При доработке концепции учитывалось нарастание геополитической нестабильности, а также новшества, закрепленные в белорусской конституции по итогам референдума 27 февраля этого года.

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813743191.html

https://ria.ru/20220819/belorussiya-1810734589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, в мире, александр лукашенко, украина, россия, ситуация в днр и лнр