https://ria.ru/20220920/roliki-1818196604.html

МФЮА и Мосприрода будут снимать совместные эколого-просветительские ролики

МФЮА и Мосприрода будут снимать совместные эколого-просветительские ролики - РИА Новости, 20.09.2022

МФЮА и Мосприрода будут снимать совместные эколого-просветительские ролики

Московский финансово-юридический университет и Мосприрода подписали соглашение о сотрудничестве: совместно они будут снимать эколого-просветительские ролики, а... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:34

2022-09-20T16:34

2022-09-20T16:34

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мосприрода

общество

антон кульбачевский

московский финансово-юридический университет (мфюа)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Московский финансово-юридический университет и Мосприрода подписали соглашение о сотрудничестве: совместно они будут снимать эколого-просветительские ролики, а также подготовят волонтеров для проведения эколого-просветительских мероприятий в образовательных учреждениях, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.Свои подписи под соглашением поставили руководитель Мосприроды Виталий Видяпин и ректор Московского финансово-юридического университета Алексей Забелин."Экс-волонтерство, совместные продукты - это снятие видеороликов проекта "Зелёный подкуст" на экологическую тему совместно со студентами и в виде диалога, когда студенты интересуются, как решаются те или иные проблемы. Специалисты "Мосприроды" будут рассказывать о том, как эта проблема решается, будет видеоряд. Мы уже часть видеороликов снимаем в просветительских целях, они пользуются в соцсетях популярностью и востребованностью", - рассказал Кульбачевский журналистам во вторник.Он отметил, что ежегодно от 50 до 100 студентов проходят на базе департамента производственную практику, и ведомство готово сотрудничать со всеми вузами, у которых есть интерес к экологии.Как сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, в сентябре 2022 года будут запущены и другие совместные проекты, в том числе начнёт работу корпус волонтеров-просветителей, где студенты МФЮА могут пройти обучение у специалистов Мосприроды по направлениям эколого-просветительской деятельности для школьников и дошкольников. Корпус даст возможность студентам стать волонтером-просветителем и проводить эколого-просветительские мероприятия для образовательных учреждений с целью расширения кругозора, повышения уровня экологической культуры и воспитания школьников и дошкольников. Кроме того, студенты МФЮА смогут пройти практику в Мосприроде по направлениям деятельности организации, таким как экология и природопользование, биология, юриспруденция, земельно-имущественные отношения.

https://ria.ru/20220910/listopad-1816227313.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосприрода, общество, антон кульбачевский, московский финансово-юридический университет (мфюа)