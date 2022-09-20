Почти 700 жителей Балашихи получат новое жилье по программе реновации
© РИА Новости / Валерий МельниковДевушка смотрит в окно в одной из квартир многоэтажного жилого дома
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Программа реновации охватит еще 16 многоквартирных домов в Балашихе, все они были построены в 1912–1963 годах. Новое жилье получат 696 человек, сообщил телеканал "360".
Речь идет о ветхих домах на улицах Зеленой, Почтовой, 7-й Нижней линии, 8-й линии, Керамической, на Кучинском и Вишняковском шоссе.
Новые дома будут построены по современным стандартам. Квартиры будут с отделкой комфорт-класса, металлическими дверьми, готовой сантехникой в санузлах и на кухнях. Вокруг зданий планируется благоустроить территории, организовать парковки для автомобилей жильцов. Вместо мусоропроводов в подъездах будут установлены специальные контейнеры и площадки для раздельного сбора отходов во дворах. Также в шаговой доступности от новостроек будет вся необходимая инфраструктура, в частности детские сады на 300 мест, школа для 600 учеников, поликлиника.
Новостройки появятся в микрорайонах 15Б, Кучино и Авиаторов.
"Запуск реновации в Московской области был обусловлен большими объемами ветхого жилья — сейчас это более 17 тысяч жилых домов. <...> Цель программы не только в том, чтобы сократить ветхий и аварийный фонд, но и создать комфортные условия, качественно обновить городские территории", – напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Речь идет о ветхих домах на улицах Зеленой, Почтовой, 7-й Нижней линии, 8-й линии, Керамической, на Кучинском и Вишняковском шоссе.
Новые дома будут построены по современным стандартам. Квартиры будут с отделкой комфорт-класса, металлическими дверьми, готовой сантехникой в санузлах и на кухнях. Вокруг зданий планируется благоустроить территории, организовать парковки для автомобилей жильцов. Вместо мусоропроводов в подъездах будут установлены специальные контейнеры и площадки для раздельного сбора отходов во дворах. Также в шаговой доступности от новостроек будет вся необходимая инфраструктура, в частности детские сады на 300 мест, школа для 600 учеников, поликлиника.
Новостройки появятся в микрорайонах 15Б, Кучино и Авиаторов.
"Запуск реновации в Московской области был обусловлен большими объемами ветхого жилья — сейчас это более 17 тысяч жилых домов. <...> Цель программы не только в том, чтобы сократить ветхий и аварийный фонд, но и создать комфортные условия, качественно обновить городские территории", – напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.