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Почти 700 жителей Балашихи получат новое жилье по программе реновации - РИА Новости, 20.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220920/renovatsiya-1818264381.html
Почти 700 жителей Балашихи получат новое жилье по программе реновации
Почти 700 жителей Балашихи получат новое жилье по программе реновации - РИА Новости, 20.09.2022
Почти 700 жителей Балашихи получат новое жилье по программе реновации
Программа реновации охватит еще 16 многоквартирных домов в Балашихе, все они были построены в 1912–1963 годах. Новое жилье получат 696 человек, сообщил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:47
2022-09-20T19:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Программа реновации охватит еще 16 многоквартирных домов в Балашихе, все они были построены в 1912–1963 годах. Новое жилье получат 696 человек, сообщил телеканал "360".Речь идет о ветхих домах на улицах Зеленой, Почтовой, 7-й Нижней линии, 8-й линии, Керамической, на Кучинском и Вишняковском шоссе.Новые дома будут построены по современным стандартам. Квартиры будут с отделкой комфорт-класса, металлическими дверьми, готовой сантехникой в санузлах и на кухнях. Вокруг зданий планируется благоустроить территории, организовать парковки для автомобилей жильцов. Вместо мусоропроводов в подъездах будут установлены специальные контейнеры и площадки для раздельного сбора отходов во дворах. Также в шаговой доступности от новостроек будет вся необходимая инфраструктура, в частности детские сады на 300 мест, школа для 600 учеников, поликлиника.Новостройки появятся в микрорайонах 15Б, Кучино и Авиаторов."Запуск реновации в Московской области был обусловлен большими объемами ветхого жилья — сейчас это более 17 тысяч жилых домов. &lt;...&gt; Цель программы не только в том, чтобы сократить ветхий и аварийный фонд, но и создать комфортные условия, качественно обновить городские территории", – напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:47 20.09.2022
 

Почти 700 жителей Балашихи получат новое жилье по программе реновации

© РИА Новости / Валерий МельниковДевушка смотрит в окно в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Девушка смотрит в окно в одной из квартир многоэтажного жилого дома - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Программа реновации охватит еще 16 многоквартирных домов в Балашихе, все они были построены в 1912–1963 годах. Новое жилье получат 696 человек, сообщил телеканал "360".

Речь идет о ветхих домах на улицах Зеленой, Почтовой, 7-й Нижней линии, 8-й линии, Керамической, на Кучинском и Вишняковском шоссе.

Новые дома будут построены по современным стандартам. Квартиры будут с отделкой комфорт-класса, металлическими дверьми, готовой сантехникой в санузлах и на кухнях. Вокруг зданий планируется благоустроить территории, организовать парковки для автомобилей жильцов. Вместо мусоропроводов в подъездах будут установлены специальные контейнеры и площадки для раздельного сбора отходов во дворах. Также в шаговой доступности от новостроек будет вся необходимая инфраструктура, в частности детские сады на 300 мест, школа для 600 учеников, поликлиника.

Новостройки появятся в микрорайонах 15Б, Кучино и Авиаторов.

"Запуск реновации в Московской области был обусловлен большими объемами ветхого жилья — сейчас это более 17 тысяч жилых домов. <...> Цель программы не только в том, чтобы сократить ветхий и аварийный фонд, но и создать комфортные условия, качественно обновить городские территории", – напомнила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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