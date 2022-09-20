https://ria.ru/20220920/referendum-1818287237.html

В Запорожской области создали 394 избирательных участка для референдума

В Запорожской области создали 394 избирательных участка для референдума - РИА Новости, 20.09.2022

В Запорожской области создали 394 избирательных участка для референдума

В Запорожской области для референдума созданы 394 избирательных участка, еще 85 будут работать в России, Херсонской области и Донбассе, заявила глава избиркома... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:34

2022-09-20T21:34

2022-09-20T21:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

херсонская область

донбасс

в мире

референдумы на освобожденных территориях

евгений балицкий

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Запорожской области для референдума созданы 394 избирательных участка, еще 85 будут работать в России, Херсонской области и Донбассе, заявила глава избиркома региона Галина Катющенко.Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ в период с 23 по 27 сентября.По ее словам, голосование на участках 27 сентября будет проводиться с 8.00 до 16.00, голосование на дому будет проходить с 23 по 26 сентября с 8.00 до 20.00.

https://ria.ru/20220920/dobrovoltsy-1818251059.html

запорожская область

россия

херсонская область

донбасс

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запорожская область, россия, херсонская область , донбасс, в мире, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий