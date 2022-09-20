https://ria.ru/20220920/referendum-1818287237.html
В Запорожской области создали 394 избирательных участка для референдума
В Запорожской области создали 394 избирательных участка для референдума - РИА Новости, 20.09.2022
В Запорожской области создали 394 избирательных участка для референдума
В Запорожской области для референдума созданы 394 избирательных участка, еще 85 будут работать в России, Херсонской области и Донбассе, заявила глава избиркома... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:34
2022-09-20T21:34
2022-09-20T21:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
херсонская область
донбасс
в мире
референдумы на освобожденных территориях
евгений балицкий
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Запорожской области для референдума созданы 394 избирательных участка, еще 85 будут работать в России, Херсонской области и Донбассе, заявила глава избиркома региона Галина Катющенко.Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о проведении референдума о вхождении региона в состав РФ в период с 23 по 27 сентября.По ее словам, голосование на участках 27 сентября будет проводиться с 8.00 до 16.00, голосование на дому будет проходить с 23 по 26 сентября с 8.00 до 20.00.
https://ria.ru/20220920/dobrovoltsy-1818251059.html
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запорожская область, россия, херсонская область , донбасс, в мире, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Херсонская область , Донбасс, В мире, Референдумы на освобожденных территориях, Евгений Балицкий
21:34 20.09.2022 (обновлено: 21:49 20.09.2022)
В Запорожской области создали 394 избирательных участка для референдума
Избирком Запорожской области сообщил о создании 394 избирательных участков для референдума