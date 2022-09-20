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Глава ЛНР прокомментировал инициативу провести референдум - РИА Новости, 20.09.2022
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Глава ЛНР прокомментировал инициативу провести референдум
Глава ЛНР прокомментировал инициативу провести референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Глава ЛНР прокомментировал инициативу провести референдум
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что медлить с инициативой о проведении референдума нельзя, украинские войска перешли все красные линии. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:30
2022-09-20T17:39
в мире
нато
луганская народная республика
референдум в донбассе
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что медлить с инициативой о проведении референдума нельзя, украинские войска перешли все красные линии."Накануне общественники республики выступили с обращением принять решение о немедленном проведении референдума. Действительно, медлить нельзя. Киевские нацисты перешли все красные линии: НАТОвские ракеты бомбят наших жителей, устраивают беспощадные теракты. И все это с целью запугать нас, заставить отступить от нашей главной цели. Но эти провокации только сплотили нас!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он добавил, что жители Донбасса "уже стали частью России"."Осталось дело за малым – победить!", - отметил глава ЛНР.
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в мире, нато, луганская народная республика, референдум в донбассе, леонид пасечник, донбасс
В мире, НАТО, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Леонид Пасечник, Донбасс
17:30 20.09.2022 (обновлено: 17:39 20.09.2022)
 
Глава ЛНР прокомментировал инициативу провести референдум

Глава ЛНР Пасечник об инициативе провести референдум: медлить нельзя

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что медлить с инициативой о проведении референдума нельзя, украинские войска перешли все красные линии.
"Накануне общественники республики выступили с обращением принять решение о немедленном проведении референдума. Действительно, медлить нельзя. Киевские нацисты перешли все красные линии: НАТОвские ракеты бомбят наших жителей, устраивают беспощадные теракты. И все это с целью запугать нас, заставить отступить от нашей главной цели. Но эти провокации только сплотили нас!", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что жители Донбасса "уже стали частью России".
"Осталось дело за малым – победить!", - отметил глава ЛНР.

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