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В Запорожской области рассказали, как будет проходить референдум - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818221731.html
В Запорожской области рассказали, как будет проходить референдум
В Запорожской области рассказали, как будет проходить референдум - РИА Новости, 20.09.2022
В Запорожской области рассказали, как будет проходить референдум
Референдум в Запорожской области пройдет в помещениях для голосования только 23 сентября, с 23 по 27 сентября - на придомовых территориях, в населенных пунктах, РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:18
2022-09-20T17:42
в мире
запорожская область
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
украина
референдум
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области пройдет в помещениях для голосования только 23 сентября, с 23 по 27 сентября - на придомовых территориях, в населенных пунктах, где нет помещений для голосования, следует из указа главы администрации области Евгения Балицкого."С "23" сентября по "27" сентября 2022 года в период времени, установленный Избирательной комиссией Запорожской области, голосование проводится: на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования; в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. Голосование в помещении участковой комиссии референдума в указанные дни не проводится", - говорится в тексте документа, который опубликован в Telegram-канале Балицкого."Двадцать третьего сентября 2022 года в период времени, установленный Избирательной комиссией Запорожской области, голосование проводится в помещении для голосования", - сказано в документе.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818220705.html
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в мире, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, референдум, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Референдум, Референдумы на освобожденных территориях
17:18 20.09.2022 (обновлено: 17:42 20.09.2022)
 
В Запорожской области рассказали, как будет проходить референдум

Референдум в Запорожской области пройдет на придомовых территориях с 23 по 27 сентября

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области пройдет в помещениях для голосования только 23 сентября, с 23 по 27 сентября - на придомовых территориях, в населенных пунктах, где нет помещений для голосования, следует из указа главы администрации области Евгения Балицкого.
"С "23" сентября по "27" сентября 2022 года в период времени, установленный Избирательной комиссией Запорожской области, голосование проводится: на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования; в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования. Голосование в помещении участковой комиссии референдума в указанные дни не проводится", - говорится в тексте документа, который опубликован в Telegram-канале Балицкого.
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"Двадцать третьего сентября 2022 года в период времени, установленный Избирательной комиссией Запорожской области, голосование проводится в помещении для голосования", - сказано в документе.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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