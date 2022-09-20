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В ДНР приняли закон об ответственности за нарушения на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
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В ДНР приняли закон об ответственности за нарушения на референдуме
В ДНР приняли закон об ответственности за нарушения на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
В ДНР приняли закон об ответственности за нарушения на референдуме
На чрезвычайном заседании Народного Совета ДНР единогласно был принят закон об административной ответственности за нарушение порядка проведения референдума в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:13
2022-09-20T17:13
в мире
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. На чрезвычайном заседании Народного Совета ДНР единогласно был принят закон об административной ответственности за нарушение порядка проведения референдума в Донецкой Народной Республике", сообщает во вторник корреспондент РИА Новости.Референдум о вхождении ДНР в состав Российской Федерации пройдет в республике с 23 по 27 сентября 2022 года."Проектом закона предусматривается введение новых составов административных правонарушений, которые соответствуют аналогичным составам Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что свидетельствует о его апробации и успешном применении на практике. Проект закона направлен на недопущение совершения правонарушений, посягающих на прозрачность и достоверность референдума, а так же на установленный порядок его проведения", - заявил представитель администрации главы ДНР Игорь Мазур.
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в мире, донецкая народная республика, референдум в донбассе
В мире, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
17:13 20.09.2022
 
В ДНР приняли закон об ответственности за нарушения на референдуме

Депутаты ДНР приняли закон об административной ответственности за нарушения на референдуме

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина на аллее в парке в Донецке
Мужчина на аллее в парке в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчина на аллее в парке в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. На чрезвычайном заседании Народного Совета ДНР единогласно был принят закон об административной ответственности за нарушение порядка проведения референдума в Донецкой Народной Республике", сообщает во вторник корреспондент РИА Новости.
Референдум о вхождении ДНР в состав Российской Федерации пройдет в республике с 23 по 27 сентября 2022 года.
"Проектом закона предусматривается введение новых составов административных правонарушений, которые соответствуют аналогичным составам Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, что свидетельствует о его апробации и успешном применении на практике. Проект закона направлен на недопущение совершения правонарушений, посягающих на прозрачность и достоверность референдума, а так же на установленный порядок его проведения", - заявил представитель администрации главы ДНР Игорь Мазур.
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