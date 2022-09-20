https://ria.ru/20220920/referendum-1818215255.html

Депутаты Госдумы поедут наблюдателями на референдум в Донбасс

Депутаты Госдумы поедут наблюдателями на референдум в Донбасс - РИА Новости, 20.09.2022

Депутаты Госдумы поедут наблюдателями на референдум в Донбасс

Депутаты Госдумы поедут в качестве наблюдателей на референдумы в Донбассе, однако решения по персоналиям еще не принималось, сообщил РИА Новости первый замглавы РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:08

2022-09-20T17:08

2022-09-20T17:17

специальная военная операция на украине

политика

госдума рф

константин затулин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы поедут в качестве наблюдателей на референдумы в Донбассе, однако решения по персоналиям еще не принималось, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин."Конечно поедет (делегация от Госдумы)", - ответил политик на вопрос, поедут ли депутаты на референдумы в Донбассе в качестве наблюдателей.Как уточнил Затулин, решение по конкретным персоналиям от Думы пока не принималось.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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Кирилл Волков

политика, госдума рф, константин затулин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, референдум в донбассе