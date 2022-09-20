https://ria.ru/20220920/referendum-1818215255.html
Депутаты Госдумы поедут наблюдателями на референдум в Донбасс
Депутаты Госдумы поедут наблюдателями на референдум в Донбасс - РИА Новости, 20.09.2022
Депутаты Госдумы поедут наблюдателями на референдум в Донбасс
Депутаты Госдумы поедут в качестве наблюдателей на референдумы в Донбассе, однако решения по персоналиям еще не принималось, сообщил РИА Новости первый замглавы РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:08
2022-09-20T17:08
2022-09-20T17:17
специальная военная операция на украине
политика
госдума рф
константин затулин
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луганская народная республика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы поедут в качестве наблюдателей на референдумы в Донбассе, однако решения по персоналиям еще не принималось, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин."Конечно поедет (делегация от Госдумы)", - ответил политик на вопрос, поедут ли депутаты на референдумы в Донбассе в качестве наблюдателей.Как уточнил Затулин, решение по конкретным персоналиям от Думы пока не принималось.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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17:08 20.09.2022 (обновлено: 17:17 20.09.2022)
Депутаты Госдумы поедут наблюдателями на референдум в Донбасс
Депутаты Госдумы поедут наблюдателями на референдум в ДНР и ЛНР