https://ria.ru/20220920/referendum-1818206503.html
Балицкий: большинство жителей Запорожья хотят проголосовать на референдуме
Балицкий: большинство жителей Запорожья хотят проголосовать на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Балицкий: большинство жителей Запорожья хотят проголосовать на референдуме
Абсолютное большинство жителей Запорожской области желает принять участие в референдуме о присоединении к России, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:44
2022-09-20T16:44
2022-09-20T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
евгений балицкий
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Абсолютное большинство жителей Запорожской области желает принять участие в референдуме о присоединении к России, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, чтобы как можно скорее провести референдум о присоединении к России. Балицкий подписал положение о проведении референдума 23-27 сентября."Все условия для того, чтобы каждый житель Запорожской области смог высказать своё мнение, отдать свой голос за наше общее будущее – есть. И это очень важно, так как абсолютное большинство жителей нашего региона желает принять участие в референдуме по определению статуса нашего родного края. Это подтверждается многочисленными данными опросов общественного мнения. Это воля жителей Запорожской области, и никто не вправе помешать нам в реализации нашего права на самоопределение", - сказал Балицкий в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Евгений Балицкий
16:44 20.09.2022 (обновлено: 16:53 20.09.2022)
Балицкий: большинство жителей Запорожья хотят проголосовать на референдуме
Балицкий: абсолютное большинство жителей Запорожья хотят проголосовать на референдуме