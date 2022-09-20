https://ria.ru/20220920/referendum-1818206503.html

Балицкий: большинство жителей Запорожья хотят проголосовать на референдуме

Балицкий: большинство жителей Запорожья хотят проголосовать на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

Балицкий: большинство жителей Запорожья хотят проголосовать на референдуме

Абсолютное большинство жителей Запорожской области желает принять участие в референдуме о присоединении к России, заявил глава администрации региона Евгений... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:44

2022-09-20T16:44

2022-09-20T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815669493_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_dda83858d939888bcde5f6819e0861ca.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Абсолютное большинство жителей Запорожской области желает принять участие в референдуме о присоединении к России, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, чтобы как можно скорее провести референдум о присоединении к России. Балицкий подписал положение о проведении референдума 23-27 сентября."Все условия для того, чтобы каждый житель Запорожской области смог высказать своё мнение, отдать свой голос за наше общее будущее – есть. И это очень важно, так как абсолютное большинство жителей нашего региона желает принять участие в референдуме по определению статуса нашего родного края. Это подтверждается многочисленными данными опросов общественного мнения. Это воля жителей Запорожской области, и никто не вправе помешать нам в реализации нашего права на самоопределение", - сказал Балицкий в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий