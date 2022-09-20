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Донецкие военные смогут проголосовать на референдуме, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022
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Донецкие военные смогут проголосовать на референдуме, заявил Пушилин
Донецкие военные смогут проголосовать на референдуме, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022
Донецкие военные смогут проголосовать на референдуме, заявил Пушилин
На референдуме в ДНР среди военнослужащих будет проводиться полноценное голосование, заявил во вторник глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:25
2022-09-20T16:25
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдуме в ДНР среди военнослужащих будет проводиться полноценное голосование, заявил во вторник глава республики Денис Пушилин."Если мы говорим о линии боевого соприкосновения, среди военнослужащих, то централизованно у нас уже есть и опыт, и понимание, как это будет происходить. Среди военнослужащих будет полноценное голосование, каждый из них сможет принять участие, отдать свой голос", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика
В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
16:25 20.09.2022
 
Донецкие военные смогут проголосовать на референдуме, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: военнослужащие смогут полноценно проголосовать на референдуме

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие народной милиции ДНР
Военнослужащие народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдуме в ДНР среди военнослужащих будет проводиться полноценное голосование, заявил во вторник глава республики Денис Пушилин.
"Если мы говорим о линии боевого соприкосновения, среди военнослужащих, то централизованно у нас уже есть и опыт, и понимание, как это будет происходить. Среди военнослужащих будет полноценное голосование, каждый из них сможет принять участие, отдать свой голос", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

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В миреДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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