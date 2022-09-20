https://ria.ru/20220920/referendum-1818197852.html

Донецкие военные смогут проголосовать на референдуме, заявил Пушилин

Донецкие военные смогут проголосовать на референдуме, заявил Пушилин - РИА Новости, 20.09.2022

Донецкие военные смогут проголосовать на референдуме, заявил Пушилин

На референдуме в ДНР среди военнослужащих будет проводиться полноценное голосование, заявил во вторник глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:25

2022-09-20T16:25

2022-09-20T16:25

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдуме в ДНР среди военнослужащих будет проводиться полноценное голосование, заявил во вторник глава республики Денис Пушилин."Если мы говорим о линии боевого соприкосновения, среди военнослужащих, то централизованно у нас уже есть и опыт, и понимание, как это будет происходить. Среди военнослужащих будет полноценное голосование, каждый из них сможет принять участие, отдать свой голос", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220920/dnr-1818195068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика