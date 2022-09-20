https://ria.ru/20220920/referendum-1818164579.html

Все граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме

Все граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

Все граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме

Граждане ДНР, в том числе находящиеся за пределами республики, имеют право на участие в референдуме, следует из принятого закона по референдуму. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:08

2022-09-20T15:08

2022-09-20T15:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Граждане ДНР, в том числе находящиеся за пределами республики, имеют право на участие в референдуме, следует из принятого закона по референдуму."Документом, в частности, предусматривается, что правом на участие в референдуме обладают граждане Донецкой Народной Республики, в том числе находящиеся за пределами территории Донецкой Народной Республики, достигшие на день голосования возраста 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале, где публикуются принятые в ДНР законы.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, в мире, референдум в донбассе