https://ria.ru/20220920/referendum-1818164579.html
Все граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме
Все граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Все граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме
Граждане ДНР, в том числе находящиеся за пределами республики, имеют право на участие в референдуме, следует из принятого закона по референдуму. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:08
2022-09-20T15:08
2022-09-20T15:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Граждане ДНР, в том числе находящиеся за пределами республики, имеют право на участие в референдуме, следует из принятого закона по референдуму."Документом, в частности, предусматривается, что правом на участие в референдуме обладают граждане Донецкой Народной Республики, в том числе находящиеся за пределами территории Донецкой Народной Республики, достигшие на день голосования возраста 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале, где публикуются принятые в ДНР законы.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Референдум в Донбассе
15:08 20.09.2022 (обновлено: 15:34 20.09.2022)
Все граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме
Находящиеся за пределами территории граждане ДНР смогут проголосовать на референдуме