https://ria.ru/20220920/referendum-1818096163.html

Депутаты Народного совета ДНР попросят Пушилина инициировать референдум

Депутаты Народного совета ДНР попросят Пушилина инициировать референдум - РИА Новости, 20.09.2022

Депутаты Народного совета ДНР попросят Пушилина инициировать референдум

Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики обратятся к главе ДНР с просьбой инициировать проведение референдума о вхождении в состав Российской... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:26

2022-09-20T12:26

2022-09-20T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики обратятся к главе ДНР с просьбой инициировать проведение референдума о вхождении в состав Российской Федерации, сказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский."В связи с тем, что проходят боевые действия я беспокоюсь о мерах безопасности. Скорее всего, мы обратимся к главе Денису Пушилину с просьбой инициировать проведение референдума", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, референдум в донбассе