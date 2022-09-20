https://ria.ru/20220920/referendum-1818096163.html
Депутаты Народного совета ДНР попросят Пушилина инициировать референдум
Депутаты Народного совета ДНР попросят Пушилина инициировать референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Депутаты Народного совета ДНР попросят Пушилина инициировать референдум
Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики обратятся к главе ДНР с просьбой инициировать проведение референдума о вхождении в состав Российской... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:26
2022-09-20T12:26
2022-09-20T15:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики обратятся к главе ДНР с просьбой инициировать проведение референдума о вхождении в состав Российской Федерации, сказал РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский."В связи с тем, что проходят боевые действия я беспокоюсь о мерах безопасности. Скорее всего, мы обратимся к главе Денису Пушилину с просьбой инициировать проведение референдума", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Референдум в Донбассе
12:26 20.09.2022 (обновлено: 15:08 20.09.2022)
Депутаты Народного совета ДНР попросят Пушилина инициировать референдум
Народный совет ДНР попросит Пушилина инициировать референдум о вхождении в состав России