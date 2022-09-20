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Эксперт рассказал, как вычислить опасные расширения для браузера - РИА Новости, 20.09.2022
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Эксперт рассказал, как вычислить опасные расширения для браузера
Эксперт рассказал, как вычислить опасные расширения для браузера - РИА Новости, 20.09.2022
Эксперт рассказал, как вычислить опасные расширения для браузера
Чем могут быть опасны расширения для браузеров и как пользователю защитить себя от потенциальных угроз, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель проекта... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T02:10
2022-09-20T02:10
технологии
григорий пащенко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Чем могут быть опасны расширения для браузеров и как пользователю защитить себя от потенциальных угроз, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.Расширения – это программы, позволяющие разнообразить функции браузеров, они могут, например, блокировать трекеры или обеспечивать эффективность каких-то важных для пользователя процессов, отметил Пащенко. Такие дополнительные модули могут продаваться или предлагаться для бесплатного скачивания в официальных магазинах производителей браузеров, сказал он. По словам эксперта, устанавливать расширения, полученные из официальных источников, наиболее безопасно. Впрочем, перед скачиванием программы все равно стоит внимательно изучить, для чего конкретно она предназначена, посоветовал Пащенко.Но есть и другой тип расширений, продолжил он.Ни в коем случае не следует скачивать "эксклюзивные" расширения из мессенджеров, уверен он."Не надо верить "секретным" каналам в мессенджерах, которые якобы рассылают эксклюзивные расширения от суперпроизводителей. Такого не бывает", – сказал Пащенко.Расширения для браузеров могут разрабатывать и злоумышленники, такие программы помогают им, в частности, получать доступ к личным данным пользователей и присваивать чужие деньги, предупредил эксперт."Некоторые люди ставят расширения, которые позволяют войти во все соцсети одновременно. Это неправильно. Все чаще соцсети взламываются через такие приложения, и потерять свои личные данные из-за них очень легко. Не стоит доверять платежные данные приложениям формата "кошелек", вы можете потерять деньги", – считает Пащенко.С помощью программ, расширяющих функции браузеров, злоумышленники могут наносить ущерб сайтам различных ведомств, добавил он."Расширения могут создавать бот-сети и с их помощью атаковать какие-то ресурсы, например, сайты госструктур, а ответственность при этом будет на владельце IP-адреса", – предостерег Пащенко.Руководитель проекта "КиберМосква" назвал признаки, на которые нужно обращать внимание перед скачиванием программы."Обращайте внимание на отзывы людей и на количество скачиваний. Если расширение скачали более 25 тысяч раз, это хорошее расширение. Если скачиваний очень мало, но при этом очень хорошие отзывы, стоит подумать", – порекомендовал Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220615/microsoft-1795545010.html
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технологии, григорий пащенко
Технологии, Григорий Пащенко
02:10 20.09.2022
 
Эксперт рассказал, как вычислить опасные расширения для браузера

Киберэксперт Пащенко предостерег от скачивания "эксклюзивных" расширений для браузера

© Fotolia / ktsdesignАдресная строка веб-браузера
Адресная строка веб-браузера - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Адресная строка веб-браузера. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Чем могут быть опасны расширения для браузеров и как пользователю защитить себя от потенциальных угроз, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
Расширения – это программы, позволяющие разнообразить функции браузеров, они могут, например, блокировать трекеры или обеспечивать эффективность каких-то важных для пользователя процессов, отметил Пащенко. Такие дополнительные модули могут продаваться или предлагаться для бесплатного скачивания в официальных магазинах производителей браузеров, сказал он. По словам эксперта, устанавливать расширения, полученные из официальных источников, наиболее безопасно. Впрочем, перед скачиванием программы все равно стоит внимательно изучить, для чего конкретно она предназначена, посоветовал Пащенко.
Но есть и другой тип расширений, продолжил он.
"Это кастомные расширения, которые разрабатывают программисты-энтузиасты, а потом свободно их распространяют. Многие производители браузеров критично относятся ко второму типу расширений", – уточнил Пащенко.
Ни в коем случае не следует скачивать "эксклюзивные" расширения из мессенджеров, уверен он.
"Не надо верить "секретным" каналам в мессенджерах, которые якобы рассылают эксклюзивные расширения от суперпроизводителей. Такого не бывает", – сказал Пащенко.
Расширения для браузеров могут разрабатывать и злоумышленники, такие программы помогают им, в частности, получать доступ к личным данным пользователей и присваивать чужие деньги, предупредил эксперт.
"Некоторые люди ставят расширения, которые позволяют войти во все соцсети одновременно. Это неправильно. Все чаще соцсети взламываются через такие приложения, и потерять свои личные данные из-за них очень легко. Не стоит доверять платежные данные приложениям формата "кошелек", вы можете потерять деньги", – считает Пащенко.
С помощью программ, расширяющих функции браузеров, злоумышленники могут наносить ущерб сайтам различных ведомств, добавил он.
"Расширения могут создавать бот-сети и с их помощью атаковать какие-то ресурсы, например, сайты госструктур, а ответственность при этом будет на владельце IP-адреса", – предостерег Пащенко.
Руководитель проекта "КиберМосква" назвал признаки, на которые нужно обращать внимание перед скачиванием программы.
"Обращайте внимание на отзывы людей и на количество скачиваний. Если расширение скачали более 25 тысяч раз, это хорошее расширение. Если скачиваний очень мало, но при этом очень хорошие отзывы, стоит подумать", – порекомендовал Григорий Пащенко в интервью радио Sputnik.

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ТехнологииГригорий Пащенко
 
 
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