https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html

Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС

Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022

Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС

Врачам в одесских больницах в конце прошлой недели выдали йодид калия на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС, рассказал источник РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:03

2022-09-20T11:03

2022-09-20T12:53

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ХЕРСОН, 20 сен — РИА Новости. Врачам в одесских больницах в конце прошлой недели выдали йодид калия на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС, рассказал источник РИА Новости в российских силовых структурах."По информации, полученной от наших источников в ВСУ, в Одессе врачам выдали таблетки от радиации — калия йодид 125 мг. Выдали <...> с инструкцией применять, если будет радиационное или химическое поражение местности", — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что препаратом снабдили медиков не только в военных госпиталях, но и в гражданских больницах и поликлиниках.Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении. В конце августа Еврокомиссия сообщила, что направит на Украину 5,5 миллиона таблеток этого препарата, "чтобы обеспечить защиту людей в случае воздействия высоких уровней радиации".В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

https://ria.ru/20220912/zaes-1816164516.html

https://ria.ru/20220916/terakty-1817404095.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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