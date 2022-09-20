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Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html
Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС
Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2022
Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС
Врачам в одесских больницах в конце прошлой недели выдали йодид калия на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС, рассказал источник РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:03
2022-09-20T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
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ХЕРСОН, 20 сен — РИА Новости. Врачам в одесских больницах в конце прошлой недели выдали йодид калия на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС, рассказал источник РИА Новости в российских силовых структурах."По информации, полученной от наших источников в ВСУ, в Одессе врачам выдали таблетки от радиации — калия йодид 125 мг. Выдали &lt;...&gt; с инструкцией применять, если будет радиационное или химическое поражение местности", — сказал собеседник агентства. Он также уточнил, что препаратом снабдили медиков не только в военных госпиталях, но и в гражданских больницах и поликлиниках.Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении. В конце августа Еврокомиссия сообщила, что направит на Украину 5,5 миллиона таблеток этого препарата, "чтобы обеспечить защиту людей в случае воздействия высоких уровней радиации".В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
https://ria.ru/20220912/zaes-1816164516.html
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в мире, одесса, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:03 20.09.2022 (обновлено: 12:53 20.09.2022)
 
Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов ЗАЭС

Источник: врачам в Одессе выдали йодид калия от радиации на фоне обстрелов Запорожской АЭС

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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ХЕРСОН, 20 сен — РИА Новости. Врачам в одесских больницах в конце прошлой недели выдали йодид калия на фоне продолжающихся обстрелов Запорожской АЭС, рассказал источник РИА Новости в российских силовых структурах.
"По информации, полученной от наших источников в ВСУ, в Одессе врачам выдали таблетки от радиации — калия йодид 125 мг. Выдали <...> с инструкцией применять, если будет радиационное или химическое поражение местности", — сказал собеседник агентства.
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В Кремле заявили, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС
Он также уточнил, что препаратом снабдили медиков не только в военных госпиталях, но и в гражданских больницах и поликлиниках.
Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении. В конце августа Еврокомиссия сообщила, что направит на Украину 5,5 миллиона таблеток этого препарата, "чтобы обеспечить защиту людей в случае воздействия высоких уровней радиации".
В начале сентября ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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