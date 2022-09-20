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Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружений в войска - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружений в войска
Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружений в войска - РИА Новости, 20.09.2022
Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружений в войска
Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:38
2022-09-20T14:54
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации."В ходе нашей рабочей встречи сегодня предлагаю сосредоточиться на предельно конкретных, самых насущных проблемах: организационных, финансовых, технологических. И, прежде всего, конечно, обсудим вопросы, связанные с поставками вооружений, техники и боеприпасов в войска, в первую очередь, в части и подразделения, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал он на совещании с руководителями предприятий ОПК.Путин подчеркнул, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность."Прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизировать потери среди личного состава", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20220920/putin-1818153048.html
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безопасность, владимир путин
Безопасность, Владимир Путин
14:38 20.09.2022 (обновлено: 14:54 20.09.2022)
 
Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружений в войска

Президент Путин предложил обсудить ситуацию с поставками техники и боеприпасов в войска

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации.
"В ходе нашей рабочей встречи сегодня предлагаю сосредоточиться на предельно конкретных, самых насущных проблемах: организационных, финансовых, технологических. И, прежде всего, конечно, обсудим вопросы, связанные с поставками вооружений, техники и боеприпасов в войска, в первую очередь, в части и подразделения, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал он на совещании с руководителями предприятий ОПК.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 14:42
Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику
Путин подчеркнул, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность.
"Прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизировать потери среди личного состава", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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БезопасностьВладимир Путин
 
 
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