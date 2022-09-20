https://ria.ru/20220920/putin-1818149952.html

Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружений в войска

Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружений в войска - РИА Новости, 20.09.2022

Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружений в войска

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:38

2022-09-20T14:38

2022-09-20T14:54

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации."В ходе нашей рабочей встречи сегодня предлагаю сосредоточиться на предельно конкретных, самых насущных проблемах: организационных, финансовых, технологических. И, прежде всего, конечно, обсудим вопросы, связанные с поставками вооружений, техники и боеприпасов в войска, в первую очередь, в части и подразделения, которые участвуют в специальной военной операции", - сказал он на совещании с руководителями предприятий ОПК.Путин подчеркнул, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность."Прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого. Они позволяют уничтожать военную инфраструктуру, пункты управления, технику противника, поражать места расположения националистических формирований, при этом минимизировать потери среди личного состава", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220920/putin-1818153048.html

https://ria.ru/20220920/opk-1818150666.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин