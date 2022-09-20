12:34 20.09.2022 (обновлено: 13:14 20.09.2022)
Уход к многополярности получает сопротивление, заявил Путин
Путин заявил, что уходу к многополярности сопротивляются желающие сохранить гегемонию
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Переход к многополярному миру получает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот у новых иностранных послов.
"Такое объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на, к сожалению, сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на продолжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно. Даже говорю это вне контекста событий, которые происходят на Украине", - сказал Путин, обращаясь к дипломатам.
Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвовали послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.
Вчера, 12:23Путин заявил о движении мира к многополярности