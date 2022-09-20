https://ria.ru/20220920/putin-1818099174.html

Уход к многополярности получает сопротивление, заявил Путин

Уход к многополярности получает сопротивление, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

Уход к многополярности получает сопротивление, заявил Путин

Переход к многополярному миру получает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:34

2022-09-20T12:34

2022-09-20T13:14

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россия

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европа

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Переход к многополярному миру получает сопротивление со стороны тех, кто пытается сохранить свою гегемонию и контролировать все, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот у новых иностранных послов."Такое объективное развитие в сторону многополярности наталкивается на, к сожалению, сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на продолжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно. Даже говорю это вне контекста событий, которые происходят на Украине", - сказал Путин, обращаясь к дипломатам.Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней участвовали послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.

https://ria.ru/20220920/mir-1818094734.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, латинская америка, европа