https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818256095.html

"Россия" покажет в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием

"Россия" покажет в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием - РИА Новости, 20.09.2022

"Россия" покажет в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием

"Россия" и "Россия-Культура" покажут в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:36

2022-09-20T19:36

2022-09-20T19:36

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Россия" и "Россия-Культура" покажут в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием, сообщает пресс-служба.Это программа "Белая студия". Ее можно посмотреть сегодня после полуночи на телеканале "Россия". "Россия-Культура" покажет запись в 21.40. "Наша жизнь принадлежит не нам, а тем, кто нас любит", — говорил артист во время записи передачи. Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет. Авария произошла сегодня, 20 сентября, около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с артистом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.

https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818250431.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей пускепалис, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал)