https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818256095.html
"Россия" покажет в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием
"Россия" покажет в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием - РИА Новости, 20.09.2022
"Россия" покажет в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием
"Россия" и "Россия-Культура" покажут в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:36
2022-09-20T19:36
2022-09-20T19:36
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Россия" и "Россия-Культура" покажут в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием, сообщает пресс-служба.Это программа "Белая студия". Ее можно посмотреть сегодня после полуночи на телеканале "Россия". "Россия-Культура" покажет запись в 21.40. "Наша жизнь принадлежит не нам, а тем, кто нас любит", — говорил артист во время записи передачи. Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет. Авария произошла сегодня, 20 сентября, около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с артистом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей пускепалис, знаменитости, звезды, россия-1 (телеканал)
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Знаменитости, звезды, Россия-1 (телеканал)
"Россия" покажет в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием
В память о Сергее Пускепалисе "Россия" покажет программу "Белая студия" с его участием
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Россия" и "Россия-Культура" покажут в память о Сергее Пускепалисе передачу с его участием, сообщает пресс-служба.
Это программа "Белая студия". Ее можно посмотреть сегодня после полуночи на телеканале "Россия". "Россия-Культура" покажет запись в 21.40.
"Наша жизнь принадлежит не нам, а тем, кто нас любит", — говорил артист во время записи передачи.
Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области
. Ему было 56 лет.
Авария произошла сегодня, 20 сентября, около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с артистом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.