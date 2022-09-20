https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818244660.html

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса - РИА Новости, 20.09.2022

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:30

2022-09-20T18:30

2022-09-20T18:58

россия

сергей пускепалис

ярославская область

владимир путин

ростовский район

происшествия

дтп

культура

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким Сергея Пускепалиса, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11.00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован."Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса", – отмечается в телеграмме.

https://radiosputnik.ria.ru/20220920/puskepalis-1818243531.html

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Владимир Лаврентьев

россия, сергей пускепалис, ярославская область, владимир путин, ростовский район, происшествия, дтп, новости культуры