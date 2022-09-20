https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818244660.html
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса - РИА Новости, 20.09.2022
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:30
2022-09-20T18:30
2022-09-20T18:58
россия
сергей пускепалис
ярославская область
владимир путин
ростовский район
происшествия
дтп
культура
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким Сергея Пускепалиса, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11.00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован."Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса", – отмечается в телеграмме.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/puskepalis-1818243531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей пускепалис, ярославская область, владимир путин, ростовский район, происшествия, дтп, новости культуры
Россия, Сергей Пускепалис, Ярославская область, Владимир Путин, Ростовский район, Происшествия, ДТП, Культура, Новости культуры
18:30 20.09.2022 (обновлено: 18:58 20.09.2022)
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса
Путин выразил соболезнования родным погибшего худрука театра имени Волкова Пускепалиса