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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818244660.html
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса - РИА Новости, 20.09.2022
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:30
2022-09-20T18:58
россия
сергей пускепалис
ярославская область
владимир путин
ростовский район
происшествия
дтп
культура
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким Сергея Пускепалиса, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11.00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован."Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса", – отмечается в телеграмме.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/puskepalis-1818243531.html
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россия, сергей пускепалис, ярославская область, владимир путин, ростовский район, происшествия, дтп, новости культуры
Россия, Сергей Пускепалис, Ярославская область, Владимир Путин, Ростовский район, Происшествия, ДТП, Культура, Новости культуры
18:30 20.09.2022 (обновлено: 18:58 20.09.2022)
 
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Пускепалиса

Путин выразил соболезнования родным погибшего худрука театра имени Волкова Пускепалиса

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова и родным и близким Сергея Пускепалиса, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11.00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован.
"Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой. И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса", – отмечается в телеграмме.

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