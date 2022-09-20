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Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818244525.html
Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей
Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей - РИА Новости, 20.09.2022
Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей
Сергей Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале актера. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:37
2022-09-20T18:37
культура
новости культуры
сергей пускепалис
сергей безруков
ярославская область
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сергей Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале актера. Он признался, что восхищался работой Пускепалиса в фильме "Простые вещи" Алексея Попогребского."Как много чудесных ролей он сыграл и как много замечательных спектаклей поставил в Табакерке. А когда я возглавил Московский Губернский театр, буквально на второй год я пригласил Сергея поставить "Первое, второе пришествие" по роману Алексея Слаповского. Потрясающий был спектакль с совершенно удивительной неповторимой атмосферой, который очень любили и зрители, и актеры. А сколько спектаклей он бы еще мог поставить, сколько прекрасный ролей сыграть", — написал Безруков.Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет.
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новости культуры, сергей пускепалис, сергей безруков, ярославская область, россия
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Сергей Безруков, Ярославская область, Россия
18:37 20.09.2022
 
Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей

Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкАктер Сергей Безруков
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сергей Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале актера.
"Виделись с Сергеем Пускепалисом буквально на днях, на открытии Ташкентского кинофестиваля, поздоровались, обнялись… столько планов было, столько идей… и вдруг такая трагедия", — пишет Безруков.
Он признался, что восхищался работой Пускепалиса в фильме "Простые вещи" Алексея Попогребского.
"Как много чудесных ролей он сыграл и как много замечательных спектаклей поставил в Табакерке. А когда я возглавил Московский Губернский театр, буквально на второй год я пригласил Сергея поставить "Первое, второе пришествие" по роману Алексея Слаповского. Потрясающий был спектакль с совершенно удивительной неповторимой атмосферой, который очень любили и зрители, и актеры. А сколько спектаклей он бы еще мог поставить, сколько прекрасный ролей сыграть", — написал Безруков.
Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет.
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