https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818244525.html

Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей

Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей - РИА Новости, 20.09.2022

Безруков: Пускепалис сыграл много чудесных ролей

Сергей Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале актера. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:37

2022-09-20T18:37

2022-09-20T18:37

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сергей пускепалис

сергей безруков

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сергей Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале актера. Он признался, что восхищался работой Пускепалиса в фильме "Простые вещи" Алексея Попогребского."Как много чудесных ролей он сыграл и как много замечательных спектаклей поставил в Табакерке. А когда я возглавил Московский Губернский театр, буквально на второй год я пригласил Сергея поставить "Первое, второе пришествие" по роману Алексея Слаповского. Потрясающий был спектакль с совершенно удивительной неповторимой атмосферой, который очень любили и зрители, и актеры. А сколько спектаклей он бы еще мог поставить, сколько прекрасный ролей сыграть", — написал Безруков.Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Ему было 56 лет.

https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818151321.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей пускепалис, сергей безруков, ярославская область, россия