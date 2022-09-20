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После ДТП, в котором погиб Пускепалис, возбудили дело - РИА Новости, 20.09.2022
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После ДТП, в котором погиб Пускепалис, возбудили дело
После ДТП, в котором погиб Пускепалис, возбудили дело - РИА Новости, 20.09.2022
После ДТП, в котором погиб Пускепалис, возбудили дело
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено по факту ДТП в Ярославской области, в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:00
2022-09-20T18:43
происшествия
сергей пускепалис
ярославская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено по факту ДТП в Ярославской области, в котором погиб худрук ярославского театра имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис, сообщило УМВД по региону."По факту ДТП в Ростовском районе следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.ДТП произошло во вторник около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с Пускепалисом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.
https://ria.ru/20220920/dtp-1818228316.html
ярославская область
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происшествия, сергей пускепалис, ярославская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Сергей Пускепалис, Ярославская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
18:00 20.09.2022 (обновлено: 18:43 20.09.2022)
 
После ДТП, в котором погиб Пускепалис, возбудили дело

Уголовное дело возбудили из-за ДТП, в котором погиб худрук Волковского театра Пускепалис

© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиМесто ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис
Место ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
Место ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено по факту ДТП в Ярославской области, в котором погиб худрук ярославского театра имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис, сообщило УМВД по региону.
"По факту ДТП в Ростовском районе следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
ДТП произошло во вторник около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с Пускепалисом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.
Актер и режиссер Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 17:31Культура
Опубликована запись со смертельным ДТП с актером Пускепалисом
 
ПроисшествияСергей ПускепалисЯрославская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТП
 
 
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