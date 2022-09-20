18:00 20.09.2022 (обновлено: 18:43 20.09.2022)
После ДТП, в котором погиб Пускепалис, возбудили дело
Уголовное дело возбудили из-за ДТП, в котором погиб худрук Волковского театра Пускепалис
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской областиМесто ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис
© Фото : ГУ МЧС России по Ярославской области
Место ДТП в Ярославской области, в результате которого погиб Сергей Пускепалис
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено по факту ДТП в Ярославской области, в котором погиб худрук ярославского театра имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис, сообщило УМВД по региону.
"По факту ДТП в Ростовском районе следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
ДТП произошло во вторник около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с Пускепалисом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.