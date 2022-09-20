https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818237138.html

После ДТП, в котором погиб Пускепалис, возбудили дело

После ДТП, в котором погиб Пускепалис, возбудили дело - РИА Новости, 20.09.2022

После ДТП, в котором погиб Пускепалис, возбудили дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено по факту ДТП в Ярославской области, в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:00

2022-09-20T18:00

2022-09-20T18:43

происшествия

сергей пускепалис

ярославская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, возбуждено по факту ДТП в Ярославской области, в котором погиб худрук ярославского театра имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис, сообщило УМВД по региону."По факту ДТП в Ростовском районе следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.ДТП произошло во вторник около 11.00 на трассе М8 "Холмогоры" в Ростовском районе Ярославской области. По данным УМВД по региону, автомобиль с Пускепалисом сначала столкнулся с одной фурой, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру. Вместе с худруком погиб его водитель, проработавший в Волковском театре почти 20 лет.

https://ria.ru/20220920/dtp-1818228316.html

ярославская область

россия

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Владимир Лаврентьев

происшествия, сергей пускепалис, ярославская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп