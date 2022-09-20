18:03 20.09.2022 (обновлено: 18:09 20.09.2022)
ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем
ГИТИС выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса
© mos.ruЗдание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу
© mos.ru
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ГИТИС выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале вуза.
"В автомобильной аварии погиб наш товарищ, выдающийся выпускник ГИТИСа, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис. Он был замечательным, а может правильнее сказать — выдающимся актером, с редким мужским обаянием, снялся в десятках фильмов, не раз создав образы военных, офицеров разнообразных советских и российских спецслужб, но не как злодеев, а как патриотов своей страны и во всех отношениях положительных героев", — говорится в сообщении.
В институте отметили, что Пускепалис "сам был таким героем, считавшим необходимым своими деньгами помогать людям Донбасса, откликаться на самые разные боли и трагедии", а также был тем, кто "вдохнул новую жизнь в первый русский театр — в Ярославский театр драмы имени Ф. Волкова".
"Он возродил молодежный фестиваль "Будущее театральной России", с огромным энтузиазмом работал вместе с нами над проектом "Всероссийской актерской биржи" и всегда помогал студентам ГИТИСа. Это — большое горе для нас", — рассказывают в учебном учреждении.
В Росконцерте также выразили соболезнования, напомнив, что Пускепалис участвовал в проекте "Большие гастроли" в Луганском академическом русском драматическом театре имени Луспекаева, где представил два своих спектакля. "Впереди были огромные планы, предстояло столько интересных творческих событий... Светлая память прекрасному человеку, артисту и режиссеру Сергею Пускепалису", — говорится в посте организации в Telegram-канале.