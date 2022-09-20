https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818230587.html

ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем

ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем - РИА Новости, 20.09.2022

ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем

ГИТИС выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале вуза. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:03

2022-09-20T18:03

2022-09-20T18:09

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ГИТИС выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале вуза."В автомобильной аварии погиб наш товарищ, выдающийся выпускник ГИТИСа, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис. Он был замечательным, а может правильнее сказать — выдающимся актером, с редким мужским обаянием, снялся в десятках фильмов, не раз создав образы военных, офицеров разнообразных советских и российских спецслужб, но не как злодеев, а как патриотов своей страны и во всех отношениях положительных героев", — говорится в сообщении.В институте отметили, что Пускепалис "сам был таким героем, считавшим необходимым своими деньгами помогать людям Донбасса, откликаться на самые разные боли и трагедии", а также был тем, кто "вдохнул новую жизнь в первый русский театр — в Ярославский театр драмы имени Ф. Волкова". В Росконцерте также выразили соболезнования, напомнив, что Пускепалис участвовал в проекте "Большие гастроли" в Луганском академическом русском драматическом театре имени Луспекаева, где представил два своих спектакля. "Впереди были огромные планы, предстояло столько интересных творческих событий... Светлая память прекрасному человеку, артисту и режиссеру Сергею Пускепалису", — говорится в посте организации в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220920/dtp-1818228316.html

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Елена Громова

новости культуры, сергей пускепалис, донбасс, россия, ярославль, гитис, авария