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ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818230587.html
ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем
ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем - РИА Новости, 20.09.2022
ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем
ГИТИС выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале вуза. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:03
2022-09-20T18:09
культура
новости культуры
сергей пускепалис
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россия
ярославль
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ГИТИС выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале вуза."В автомобильной аварии погиб наш товарищ, выдающийся выпускник ГИТИСа, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис. Он был замечательным, а может правильнее сказать — выдающимся актером, с редким мужским обаянием, снялся в десятках фильмов, не раз создав образы военных, офицеров разнообразных советских и российских спецслужб, но не как злодеев, а как патриотов своей страны и во всех отношениях положительных героев", — говорится в сообщении.В институте отметили, что Пускепалис "сам был таким героем, считавшим необходимым своими деньгами помогать людям Донбасса, откликаться на самые разные боли и трагедии", а также был тем, кто "вдохнул новую жизнь в первый русский театр — в Ярославский театр драмы имени Ф. Волкова". В Росконцерте также выразили соболезнования, напомнив, что Пускепалис участвовал в проекте "Большие гастроли" в Луганском академическом русском драматическом театре имени Луспекаева, где представил два своих спектакля. "Впереди были огромные планы, предстояло столько интересных творческих событий... Светлая память прекрасному человеку, артисту и режиссеру Сергею Пускепалису", — говорится в посте организации в Telegram-канале.
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новости культуры, сергей пускепалис, донбасс, россия, ярославль, гитис, авария
Культура, Новости культуры, Сергей Пускепалис, Донбасс, Россия, Ярославль, ГИТИС, Авария
18:03 20.09.2022 (обновлено: 18:09 20.09.2022)
 
ГИТИС о смерти Пускепалиса: он был выдающимся актером и героем

ГИТИС выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса

© mos.ruЗдание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу
Здание Российской академии театрального искусства (РАТИ ГИТИС) на Земляном Валу
© mos.ru
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ГИТИС выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Пускепалиса. Они опубликованы в Telegram-канале вуза.
"В автомобильной аварии погиб наш товарищ, выдающийся выпускник ГИТИСа, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис. Он был замечательным, а может правильнее сказать — выдающимся актером, с редким мужским обаянием, снялся в десятках фильмов, не раз создав образы военных, офицеров разнообразных советских и российских спецслужб, но не как злодеев, а как патриотов своей страны и во всех отношениях положительных героев", — говорится в сообщении.
В институте отметили, что Пускепалис "сам был таким героем, считавшим необходимым своими деньгами помогать людям Донбасса, откликаться на самые разные боли и трагедии", а также был тем, кто "вдохнул новую жизнь в первый русский театр — в Ярославский театр драмы имени Ф. Волкова".

"Он возродил молодежный фестиваль "Будущее театральной России", с огромным энтузиазмом работал вместе с нами над проектом "Всероссийской актерской биржи" и всегда помогал студентам ГИТИСа. Это — большое горе для нас", — рассказывают в учебном учреждении.

В Росконцерте также выразили соболезнования, напомнив, что Пускепалис участвовал в проекте "Большие гастроли" в Луганском академическом русском драматическом театре имени Луспекаева, где представил два своих спектакля. "Впереди были огромные планы, предстояло столько интересных творческих событий... Светлая память прекрасному человеку, артисту и режиссеру Сергею Пускепалису", — говорится в посте организации в Telegram-канале.

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