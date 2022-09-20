15:09 20.09.2022 (обновлено: 15:10 20.09.2022)
Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк, заявил ректор ГИТИСа
Ректор ГИТИСа Заславский заявил, что Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк
Сергей Пускепалис . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис помогал людям на Донбассе и погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Ярославского театра Айрата Тухватуллина.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11.00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован.
"Страшно несправедливая новость. С этим очень тяжело смириться, потому что меня с ним связывала не только общая гражданская позиция, но и человеческие, товарищеские отношения. И это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности перед людьми, которые были публикой театра, перед альма-матер, где он мгновенно поддержал нашу стипендиальную программу… перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям на Донбассе. Как мне сказал бывший директор Ярославского театра Айрат Тухватуллин, сейчас он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", - сказал РИА Новости Заславский. По его словам, Пускепалис был замечательным режиссером и очень хорошим актером. "Конечно, то, что остались его спектакли – это, наверное, замечательно, но человека это, конечно, заменить не сможет", - заключил он.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Ёлки новые" и других.