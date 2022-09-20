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Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк, заявил ректор ГИТИСа - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818165359.html
Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк, заявил ректор ГИТИСа
Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк, заявил ректор ГИТИСа - РИА Новости, 20.09.2022
Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк, заявил ректор ГИТИСа
Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис помогал людям на Донбассе и погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:09
2022-09-20T15:10
специальная военная операция на украине
сергей пускепалис
григорий заславский
донецк (днр)
новости культуры
происшествия
ярославская область
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис помогал людям на Донбассе и погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Ярославского театра Айрата Тухватуллина.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11.00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован."Страшно несправедливая новость. С этим очень тяжело смириться, потому что меня с ним связывала не только общая гражданская позиция, но и человеческие, товарищеские отношения. И это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности перед людьми, которые были публикой театра, перед альма-матер, где он мгновенно поддержал нашу стипендиальную программу… перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям на Донбассе. Как мне сказал бывший директор Ярославского театра Айрат Тухватуллин, сейчас он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", - сказал РИА Новости Заславский. По его словам, Пускепалис был замечательным режиссером и очень хорошим актером. "Конечно, то, что остались его спектакли – это, наверное, замечательно, но человека это, конечно, заменить не сможет", - заключил он.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Ёлки новые" и других.
донецк (днр)
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сергей пускепалис, григорий заславский, донецк (днр), новости культуры, происшествия, ярославская область, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Пускепалис, Григорий Заславский, Донецк (ДНР), Новости культуры, Происшествия, Ярославская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:09 20.09.2022 (обновлено: 15:10 20.09.2022)
 
Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк, заявил ректор ГИТИСа

Ректор ГИТИСа Заславский заявил, что Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкСергей Пускепалис
Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сергей Пускепалис . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис помогал людям на Донбассе и погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Ярославского театра Айрата Тухватуллина.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11.00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован.
"Страшно несправедливая новость. С этим очень тяжело смириться, потому что меня с ним связывала не только общая гражданская позиция, но и человеческие, товарищеские отношения. И это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности перед людьми, которые были публикой театра, перед альма-матер, где он мгновенно поддержал нашу стипендиальную программу… перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям на Донбассе. Как мне сказал бывший директор Ярославского театра Айрат Тухватуллин, сейчас он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", - сказал РИА Новости Заславский. По его словам, Пускепалис был замечательным режиссером и очень хорошим актером. "Конечно, то, что остались его спектакли – это, наверное, замечательно, но человека это, конечно, заменить не сможет", - заключил он.
Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Ёлки новые" и других.
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ПускепалисГригорий ЗаславскийДонецк (ДНР)Новости культурыПроисшествияЯрославская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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