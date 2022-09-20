https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818165359.html

Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк, заявил ректор ГИТИСа

Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк, заявил ректор ГИТИСа - РИА Новости, 20.09.2022

Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк, заявил ректор ГИТИСа

Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис помогал людям на Донбассе и погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:09

2022-09-20T15:09

2022-09-20T15:10

специальная военная операция на украине

сергей пускепалис

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Художественный руководитель Волковского театра Сергей Пускепалис помогал людям на Донбассе и погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, сообщил РИА Новости ректор ГИТИСа Григорий Заславский со ссылкой на бывшего директора Ярославского театра Айрата Тухватуллина.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Позже эту информацию подтвердили губернатор региона и театр. По официальным данным УМВД по региону, во вторник около 11.00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" произошло столкновение Ford Transit и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован."Страшно несправедливая новость. С этим очень тяжело смириться, потому что меня с ним связывала не только общая гражданская позиция, но и человеческие, товарищеские отношения. И это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности перед людьми, которые были публикой театра, перед альма-матер, где он мгновенно поддержал нашу стипендиальную программу… перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям на Донбассе. Как мне сказал бывший директор Ярославского театра Айрат Тухватуллин, сейчас он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", - сказал РИА Новости Заславский. По его словам, Пускепалис был замечательным режиссером и очень хорошим актером. "Конечно, то, что остались его спектакли – это, наверное, замечательно, но человека это, конечно, заменить не сможет", - заключил он.Сергей Пускепалис – советский и российский актер, театральный режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Фёдора Волкова в Ярославле. В 2010 году удостоился премии берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль в фильме "Как я провел этим лето", в 2018 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за главную роль в телесериале "А у нас во дворе…". Известен ролями в картинах "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "1941. Крылья над Берлином", "Мария. Спасти Москву", "Ёлки новые" и других.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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