https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818151321.html

В Театре Волкова прокомментировали гибель худрука Пускепалиса

В Театре Волкова прокомментировали гибель худрука Пускепалиса - РИА Новости, 20.09.2022

В Театре Волкова прокомментировали гибель худрука Пускепалиса

Ярославский Театр имени Волкова официально сообщил о гибели художественного руководителя Сергея Пускепалиса, назвав произошедшее шоком и огромным горем для... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:41

2022-09-20T14:41

2022-09-20T19:14

сергей пускепалис

михаил евраев

ростовский район

ярославская область

культура

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Ярославский Театр имени Волкова официально сообщил о гибели художественного руководителя Сергея Пускепалиса, назвав произошедшее шоком и огромным горем для коллектива."Сергей Пускепалис, художественный руководитель Волковского театра, погиб сегодня утром в ДТП. Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто… Шок и огромное горе у всех волковцев", — сообщил театр в соцсетях.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. По официальным данным о ДТП от УМВД по региону, во вторник около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло столкновение автомобиля "Форд транзит" и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Пускепалиса и выразил соболезнования.

https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818124530.html

ростовский район

ярославская область

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Дарья Буймова

сергей пускепалис, михаил евраев, ростовский район, ярославская область