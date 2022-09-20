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В Театре Волкова прокомментировали гибель худрука Пускепалиса - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/puskepalis-1818151321.html
В Театре Волкова прокомментировали гибель худрука Пускепалиса
В Театре Волкова прокомментировали гибель худрука Пускепалиса - РИА Новости, 20.09.2022
В Театре Волкова прокомментировали гибель худрука Пускепалиса
Ярославский Театр имени Волкова официально сообщил о гибели художественного руководителя Сергея Пускепалиса, назвав произошедшее шоком и огромным горем для... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:41
2022-09-20T19:14
сергей пускепалис
михаил евраев
ростовский район
ярославская область
культура
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Ярославский Театр имени Волкова официально сообщил о гибели художественного руководителя Сергея Пускепалиса, назвав произошедшее шоком и огромным горем для коллектива."Сергей Пускепалис, художественный руководитель Волковского театра, погиб сегодня утром в ДТП. Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто… Шок и огромное горе у всех волковцев", — сообщил театр в соцсетях.Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. По официальным данным о ДТП от УМВД по региону, во вторник около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло столкновение автомобиля "Форд транзит" и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Пускепалиса и выразил соболезнования.
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сергей пускепалис, михаил евраев, ростовский район, ярославская область
Сергей Пускепалис, Михаил Евраев, Ростовский район, Ярославская область, Культура
14:41 20.09.2022 (обновлено: 19:14 20.09.2022)
 
В Театре Волкова прокомментировали гибель худрука Пускепалиса

В Театре Волкова гибель худрука Пускепалиса назвал шоком и огромным горем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис
Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Ярославский Театр имени Волкова официально сообщил о гибели художественного руководителя Сергея Пускепалиса, назвав произошедшее шоком и огромным горем для коллектива.
"Сергей Пускепалис, художественный руководитель Волковского театра, погиб сегодня утром в ДТП. Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто… Шок и огромное горе у всех волковцев", — сообщил театр в соцсетях.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. По официальным данным о ДТП от УМВД по региону, во вторник около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло столкновение автомобиля "Форд транзит" и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Пускепалиса и выразил соболезнования.

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КультураСергей ПускепалисМихаил ЕвраевРостовский районЯрославская область
 
 
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