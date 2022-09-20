14:41 20.09.2022 (обновлено: 19:14 20.09.2022)
В Театре Волкова прокомментировали гибель худрука Пускепалиса
В Театре Волкова гибель худрука Пускепалиса назвал шоком и огромным горем
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис
Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Ярославский Театр имени Волкова официально сообщил о гибели художественного руководителя Сергея Пускепалиса, назвав произошедшее шоком и огромным горем для коллектива.
"Сергей Пускепалис, художественный руководитель Волковского театра, погиб сегодня утром в ДТП. Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто… Шок и огромное горе у всех волковцев", — сообщил театр в соцсетях.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. По официальным данным о ДТП от УМВД по региону, во вторник около 11:00 мск в Ростовском районе на 201-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло столкновение автомобиля "Форд транзит" и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил гибель Пускепалиса и выразил соболезнования.
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