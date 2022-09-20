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Запорожские власти введут пропускной режим с Украиной - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/propusk-1818189096.html
Запорожские власти введут пропускной режим с Украиной
Запорожские власти введут пропускной режим с Украиной - РИА Новости, 20.09.2022
Запорожские власти введут пропускной режим с Украиной
В Запорожской области с октября вводят пропускной режим с территорией, подконтрольной киевским властям, через КПП Васильевка, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:05
2022-09-20T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
евгений балицкий
украина
запорожская область
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. В Запорожской области с октября вводят пропускной режим с территорией, подконтрольной киевским властям, через КПП Васильевка, сообщил глава региона Евгений Балицкий."С 01.10.2022 года все перемещения через КПП Васильевка проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, заявление для оформления пропуска на выезд подается лично. Заявление для оформления пропуска на въезд подает принимающая сторона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818191134.html
украина
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в мире, ситуация в днр и лнр, евгений балицкий, украина, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Евгений Балицкий, Украина, Запорожская область, Херсонская область
16:05 20.09.2022 (обновлено: 16:28 20.09.2022)
 
Запорожские власти введут пропускной режим с Украиной

Балицкий: в Запорожской области с октября введут пропускной режим с Украиной

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. В Запорожской области с октября вводят пропускной режим с территорией, подконтрольной киевским властям, через КПП Васильевка, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
"С 01.10.2022 года все перемещения через КПП Васильевка проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, заявление для оформления пропуска на выезд подается лично. Заявление для оформления пропуска на въезд подает принимающая сторона.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе. 20 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНРЕвгений БалицкийУкраинаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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