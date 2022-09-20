https://ria.ru/20220920/propusk-1818189096.html

Запорожские власти введут пропускной режим с Украиной

Запорожские власти введут пропускной режим с Украиной - РИА Новости, 20.09.2022

Запорожские власти введут пропускной режим с Украиной

В Запорожской области с октября вводят пропускной режим с территорией, подконтрольной киевским властям, через КПП Васильевка, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:05

2022-09-20T16:05

2022-09-20T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

евгений балицкий

украина

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. В Запорожской области с октября вводят пропускной режим с территорией, подконтрольной киевским властям, через КПП Васильевка, сообщил глава региона Евгений Балицкий."С 01.10.2022 года все перемещения через КПП Васильевка проводятся исключительно по пропускам, которые оформляются по письменному заявлению", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, заявление для оформления пропуска на выезд подается лично. Заявление для оформления пропуска на въезд подает принимающая сторона.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818191134.html

украина

запорожская область

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в мире, ситуация в днр и лнр, евгений балицкий, украина, запорожская область, херсонская область