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Вучич заявил еще об одной стране, отозвавшей признание независимости Косово - РИА Новости, 20.09.2022
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Вучич заявил еще об одной стране, отозвавшей признание независимости Косово
Вучич заявил еще об одной стране, отозвавшей признание независимости Косово - РИА Новости, 20.09.2022
Вучич заявил еще об одной стране, отозвавшей признание независимости Косово
Еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:46
2022-09-20T22:50
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БЕЛГРАД, 20 сен — РИА Новости. Еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН.Вучич отметил, что Белград будет "бороться и молчать" до той поры, пока Приштина не попытается вступить в новые международные структуры. По его словам, если это все же случится, в Косово "будут удивлены" количеством несогласных стран, в частности членов ООН.Ранее власти Сербии сообщали, что в последнее время получили восемь официальных отзывов признания самопровозглашенного Косово, но не раскрыли, от каких именно государств.Ситуация в регионе обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США Приштина отложила вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти Косово были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.
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в мире, александр вучич, косово, сербия, генеральная ассамблея оон, оон, белград (город)
В мире, Александр Вучич, Косово, Сербия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Белград (город)
21:46 20.09.2022 (обновлено: 22:50 20.09.2022)
 
Вучич заявил еще об одной стране, отозвавшей признание независимости Косово

Вучич заявил, что получил еще одну ноту об отзыве признания независимости Косово

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 сен — РИА Новости. Еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН.

"Я получил еще одну ноту об отзыве признания независимости Косово. <…> Хочу сказать гражданам Сербии, что это еще одна папка в нашем государственном сейфе, еще одна нота, так что свою позицию хотя бы в этой организации укрепляем, усиливаем и будем работать и дальше над этим", — подчеркнул он.

Вучич отметил, что Белград будет "бороться и молчать" до той поры, пока Приштина не попытается вступить в новые международные структуры. По его словам, если это все же случится, в Косово "будут удивлены" количеством несогласных стран, в частности членов ООН.
Ранее власти Сербии сообщали, что в последнее время получили восемь официальных отзывов признания самопровозглашенного Косово, но не раскрыли, от каких именно государств.
Ситуация в регионе обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США Приштина отложила вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти Косово были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

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В миреАлександр ВучичКосовоСербияГенеральная Ассамблея ООНООНБелград (город)
 
 
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