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Вучич заявил еще об одной стране, отозвавшей признание независимости Косово

Вучич заявил еще об одной стране, отозвавшей признание независимости Косово - РИА Новости, 20.09.2022

Вучич заявил еще об одной стране, отозвавшей признание независимости Косово

Еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:46

2022-09-20T21:46

2022-09-20T22:50

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БЕЛГРАД, 20 сен — РИА Новости. Еще одно государство отозвало признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН.Вучич отметил, что Белград будет "бороться и молчать" до той поры, пока Приштина не попытается вступить в новые международные структуры. По его словам, если это все же случится, в Косово "будут удивлены" количеством несогласных стран, в частности членов ООН.Ранее власти Сербии сообщали, что в последнее время получили восемь официальных отзывов признания самопровозглашенного Косово, но не раскрыли, от каких именно государств.Ситуация в регионе обострилась из-за планов Приштины с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, начались беспорядки, в ответ власти самопровозглашенной республики стянули туда полицию. По просьбе США Приштина отложила вступление запрета в силу на месяц. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти Косово были в шаге от серьезного конфликта, но официальному Белграду удалось сохранить мир.

https://ria.ru/20220913/vuchich-1816596304.html

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в мире, александр вучич, косово, сербия, генеральная ассамблея оон, оон, белград (город)