Воронежцы будут праздновать день начала освобождения от оккупантов
Чернавский мост в Воронеже. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Жители Воронежской области впервые в этом году отметят день начала освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, говорится в сообщении облдумы.
"Список памятных для воронежцев дат официально дополнен еще одной — соответствующие изменения в закон сегодня внесли депутаты на 23-м заседании регионального парламента", - говорится в сообщении.
День начала освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков жители региона будут отмечать 16 декабря.
"Именно в этот день в 1942 году войска Юго-Западного и Воронежского фронтов начали наступательную операцию "Малый Сатурн", которая положила начало освобождению области", — сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Среднедонская наступательная операция "Малый Сатурн" занимает особое место в освобождении Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков, она положила начало освобождению области. В результате наступательных действий в направлении Тацинская, Морозовск, Ново-Астахово фронт противника был разорван на 340 километров, враг понес существенные потери в живой силе и технике и был вынужден отказаться от дальнейших попыток деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Центром операции был Осетровский плацдарм, находящийся на территории Верхнемамонского района Воронежской области.
День начала операции 16 декабря ежегодно отмечается жителями Верхнемамонского, Богучарского и Кантемировского районов, а также прилегающих районов Ростовской и Волгоградской областей как День памяти павших воинов.
"Понимая важность знаменательной даты, по предложению организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Среднедонской наступательной операции "Малый Сатурн" было принято решение о внесении соответствующего изменения в закон Воронежской области "О памятных датах Воронежской области", — пояснил Владимир Нетёсов.