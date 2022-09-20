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Воронежцы будут праздновать день начала освобождения от оккупантов - РИА Новости, 20.09.2022
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Воронежская область
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Воронежцы будут праздновать день начала освобождения от оккупантов
Воронежцы будут праздновать день начала освобождения от оккупантов - РИА Новости, 20.09.2022
Воронежцы будут праздновать день начала освобождения от оккупантов
Жители Воронежской области впервые в этом году отметят день начала освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, говорится в сообщении облдумы. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:40
2022-09-20T17:40
воронежская область
воронежская областная дума
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Жители Воронежской области впервые в этом году отметят день начала освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, говорится в сообщении облдумы."Список памятных для воронежцев дат официально дополнен еще одной — соответствующие изменения в закон сегодня внесли депутаты на 23-м заседании регионального парламента", - говорится в сообщении.День начала освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков жители региона будут отмечать 16 декабря."Именно в этот день в 1942 году войска Юго-Западного и Воронежского фронтов начали наступательную операцию "Малый Сатурн", которая положила начало освобождению области", — сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Среднедонская наступательная операция "Малый Сатурн" занимает особое место в освобождении Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков, она положила начало освобождению области. В результате наступательных действий в направлении Тацинская, Морозовск, Ново-Астахово фронт противника был разорван на 340 километров, враг понес существенные потери в живой силе и технике и был вынужден отказаться от дальнейших попыток деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Центром операции был Осетровский плацдарм, находящийся на территории Верхнемамонского района Воронежской области.День начала операции 16 декабря ежегодно отмечается жителями Верхнемамонского, Богучарского и Кантемировского районов, а также прилегающих районов Ростовской и Волгоградской областей как День памяти павших воинов."Понимая важность знаменательной даты, по предложению организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Среднедонской наступательной операции "Малый Сатурн" было принято решение о внесении соответствующего изменения в закон Воронежской области "О памятных датах Воронежской области", — пояснил Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20220919/stroitelstvo-1817953893.html
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воронежская областная дума, воронежская область, общество
Воронежская область, Воронежская областная Дума, Воронежская область, Общество
17:40 20.09.2022
 

Воронежцы будут праздновать день начала освобождения от оккупантов

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в медиабанкЧернавский мост в Воронеже
Чернавский мост в Воронеже - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Чернавский мост в Воронеже. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Жители Воронежской области впервые в этом году отметят день начала освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, говорится в сообщении облдумы.
"Список памятных для воронежцев дат официально дополнен еще одной — соответствующие изменения в закон сегодня внесли депутаты на 23-м заседании регионального парламента", - говорится в сообщении.
День начала освобождения Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков жители региона будут отмечать 16 декабря.
"Именно в этот день в 1942 году войска Юго-Западного и Воронежского фронтов начали наступательную операцию "Малый Сатурн", которая положила начало освобождению области", — сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Среднедонская наступательная операция "Малый Сатурн" занимает особое место в освобождении Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков, она положила начало освобождению области. В результате наступательных действий в направлении Тацинская, Морозовск, Ново-Астахово фронт противника был разорван на 340 километров, враг понес существенные потери в живой силе и технике и был вынужден отказаться от дальнейших попыток деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Центром операции был Осетровский плацдарм, находящийся на территории Верхнемамонского района Воронежской области.
День начала операции 16 декабря ежегодно отмечается жителями Верхнемамонского, Богучарского и Кантемировского районов, а также прилегающих районов Ростовской и Волгоградской областей как День памяти павших воинов.
"Понимая важность знаменательной даты, по предложению организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Среднедонской наступательной операции "Малый Сатурн" было принято решение о внесении соответствующего изменения в закон Воронежской области "О памятных датах Воронежской области", — пояснил Владимир Нетёсов.

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