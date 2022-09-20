https://ria.ru/20220920/pravo-1818233586.html

Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России

Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России - РИА Новости, 20.09.2022

Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России

Российские власти должны системно и последовательно вести работу по сохранению в России единого правового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:49

2022-09-20T17:49

2022-09-20T18:13

владимир путин

россия

общество

политика

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские власти должны системно и последовательно вести работу по сохранению в России единого правового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник."Ключевое значение имеет сохранение единства правового пространства России. Сотрудники ведомства многое сделали для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным", - отметил он на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию со дня образования министерства юстиции.По словам Путина, "надо и дальше заниматься этими вопросами, причем системно и последовательно".Как напомнил глава государства, в декабре прошлого года было принято решение о том, что Минюст будет координировать работу по систематизации правовых актов органов власти всех уровней."Результатом должно стать создание и ведение государственного цифрового ресурса правовых актов", - указал он.

https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, общество, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)