https://ria.ru/20220920/pravo-1818233586.html
Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России
Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России - РИА Новости, 20.09.2022
Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России
Российские власти должны системно и последовательно вести работу по сохранению в России единого правового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:49
2022-09-20T17:49
2022-09-20T18:13
владимир путин
россия
общество
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские власти должны системно и последовательно вести работу по сохранению в России единого правового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник."Ключевое значение имеет сохранение единства правового пространства России. Сотрудники ведомства многое сделали для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным", - отметил он на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию со дня образования министерства юстиции.По словам Путина, "надо и дальше заниматься этими вопросами, причем системно и последовательно".Как напомнил глава государства, в декабре прошлого года было принято решение о том, что Минюст будет координировать работу по систематизации правовых актов органов власти всех уровней."Результатом должно стать создание и ведение государственного цифрового ресурса правовых актов", - указал он.
https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Владимир Путин, Россия, Общество, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
17:49 20.09.2022 (обновлено: 18:13 20.09.2022)
Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России
Президент Путин: сохранение единства правового пространства России имеет ключевое значение
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские власти должны системно и последовательно вести работу по сохранению в России единого правового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.
"Ключевое значение имеет сохранение единства правового пространства России. Сотрудники ведомства многое сделали для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным", - отметил он на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию со дня образования министерства юстиции.
По словам Путина, "надо и дальше заниматься этими вопросами, причем системно и последовательно".
Как напомнил глава государства, в декабре прошлого года было принято решение о том, что Минюст будет координировать работу по систематизации правовых актов органов власти всех уровней.
"Результатом должно стать создание и ведение государственного цифрового ресурса правовых актов", - указал он.