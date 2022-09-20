Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/pravo-1818233586.html
Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России
Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России - РИА Новости, 20.09.2022
Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России
Российские власти должны системно и последовательно вести работу по сохранению в России единого правового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:49
2022-09-20T18:13
владимир путин
россия
общество
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818232063_0:17:3117:1770_1920x0_80_0_0_290b9ea9917ca5e79a7d60eab350f5a8.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские власти должны системно и последовательно вести работу по сохранению в России единого правового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник."Ключевое значение имеет сохранение единства правового пространства России. Сотрудники ведомства многое сделали для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным", - отметил он на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию со дня образования министерства юстиции.По словам Путина, "надо и дальше заниматься этими вопросами, причем системно и последовательно".Как напомнил глава государства, в декабре прошлого года было принято решение о том, что Минюст будет координировать работу по систематизации правовых актов органов власти всех уровней."Результатом должно стать создание и ведение государственного цифрового ресурса правовых актов", - указал он.
https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818232063_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_6f7fb308534576b94fb354a2e74b37a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, общество, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Владимир Путин, Россия, Общество, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
17:49 20.09.2022 (обновлено: 18:13 20.09.2022)
 
Путин заявил о важности сохранения единства правового пространства России

Президент Путин: сохранение единства правового пространства России имеет ключевое значение

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном собрании, посвященном 220-летию со дня образования Министерства юстиции России
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном собрании, посвященном 220-летию со дня образования Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном собрании, посвященном 220-летию со дня образования Министерства юстиции России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские власти должны системно и последовательно вести работу по сохранению в России единого правового пространства, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник.
"Ключевое значение имеет сохранение единства правового пространства России. Сотрудники ведомства многое сделали для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным", - отметил он на торжественном собрании в Кремле, посвященном 220-летию со дня образования министерства юстиции.
По словам Путина, "надо и дальше заниматься этими вопросами, причем системно и последовательно".
Как напомнил глава государства, в декабре прошлого года было принято решение о том, что Минюст будет координировать работу по систематизации правовых актов органов власти всех уровней.
"Результатом должно стать создание и ведение государственного цифрового ресурса правовых актов", - указал он.
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 08:00
Россия отменила "мир, основанный на правилах"
 
Владимир ПутинРоссияОбществоПолитикаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала