https://ria.ru/20220920/pozdravlenie-1818266513.html

Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик

Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик - РИА Новости, 20.09.2022

Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик

Президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в Москве поздравил жителей Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии со 100-летием образования... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:51

2022-09-20T19:51

2022-09-20T20:25

общество

владимир путин

россия

республика адыгея

москва

карачаево-черкесская республика (кчр)

кабардино-балкарская республика (кбр)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в Москве поздравил жителей Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии со 100-летием образования республик, отметив, что это знаменательная дата для всей страны."Добрый день уважаемые друзья, уважаемые жители Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, примите мои искренние и тёплые поздравления с юбилеем, с столетием образования ваших республик. Это большая знаменательная дата и для вас и для всей страны, для всей России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220920/chuychenko-1818250822.html

россия

республика адыгея

москва

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Владимир Лаврентьев

общество, владимир путин, россия, республика адыгея, москва, карачаево-черкесская республика (кчр), кабардино-балкарская республика (кбр)