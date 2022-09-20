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Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик
Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик - РИА Новости, 20.09.2022
Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик
Президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в Москве поздравил жителей Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии со 100-летием образования... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:51
2022-09-20T20:25
общество
владимир путин
россия
республика адыгея
москва
карачаево-черкесская республика (кчр)
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в Москве поздравил жителей Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии со 100-летием образования республик, отметив, что это знаменательная дата для всей страны."Добрый день уважаемые друзья, уважаемые жители Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, примите мои искренние и тёплые поздравления с юбилеем, с столетием образования ваших республик. Это большая знаменательная дата и для вас и для всей страны, для всей России", - сказал Путин.
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россия
республика адыгея
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общество, владимир путин, россия, республика адыгея, москва, карачаево-черкесская республика (кчр), кабардино-балкарская республика (кбр)
Общество, Владимир Путин, Россия, Республика Адыгея, Москва, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
19:51 20.09.2022 (обновлено: 20:25 20.09.2022)
 
Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР с юбилеем образования республик

Президент Путин поздравил жителей Адыгеи, КЧР и КБР со столетием образования республик

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на праздничном мероприятии, посвящённом 100-летию республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, в Государственном Кремлёвском дворце
Президент РФ Владимир Путин выступает на праздничном мероприятии, посвящённом 100-летию республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, в Государственном Кремлёвском дворце - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на праздничном мероприятии, посвящённом 100-летию республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, в Государственном Кремлёвском дворце
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на торжественном концерте в Москве поздравил жителей Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии со 100-летием образования республик, отметив, что это знаменательная дата для всей страны.
"Добрый день уважаемые друзья, уважаемые жители Республики Адыгея, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик, примите мои искренние и тёплые поздравления с юбилеем, с столетием образования ваших республик. Это большая знаменательная дата и для вас и для всей страны, для всей России", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном собрании, посвященном 220-летию со дня образования Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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ОбществоВладимир ПутинРоссияРеспублика АдыгеяМоскваКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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