https://ria.ru/20220920/posobie-1818072271.html

Кузбасс: участковые педиатрические медсестры получат единовременное пособие

Кузбасс: участковые педиатрические медсестры получат единовременное пособие - РИА Новости, 20.09.2022

Кузбасс: участковые педиатрические медсестры получат единовременное пособие

Участковые медсестры педиатрических отделений медучреждений Кемеровской области, впервые заключившие трудовой договор после 1 января этого года, получат... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:26

2022-09-20T11:26

2022-09-20T11:26

кемеровская область

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Участковые медсестры педиатрических отделений медучреждений Кемеровской области, впервые заключившие трудовой договор после 1 января этого года, получат единовременное пособие в размере 500 тысяч рублей, соответствующие изменения в статью действующего регионального Закона "О здравоохранении" одобрил Парламента Кузбасса, сообщает пресс-служба органа законодательной власти в регионе.Ранее такой мерой соцподдержки могли воспользоваться только медики государственных "скорых" со средним медицинским образованием и медицинские сестры (фельдшеры) по приему вызовов скорой медпомощи, впервые заключившие трудовой договор после 1 января 2021 года.Соответствующие поправки в законопроект разработало министерство здравоохранения Кузбасса. По данным заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елены Ворониной, в 2021 году дефицит участковых медсестер составил 118 человек. В связи с этим в Кузбассе решили распространить на участковых педиатрических медсестер, впервые заключивших трудовой договор после 1 января 2022 года, право на получение единовременного пособия в размере 500 тысяч рублей. Основные условия – наличие среднего медобразования и трудового договора, заключенного с одной из детских государственных поликлиник Кузбасса."Медсестра – правая рука и главный помощник врача. Ежедневно медсестры испытывают колоссальные нагрузки: не только физические, но психологические. А ведь во многом благодаря эффективной работе педиатров, их медсестер закладывается основа здоровья человека на долгие годы вперёд. Законопроект, который сегодня поддержали депутаты, позволит привлечь на педиатрические участки больше молодых, квалифицированных специалистов", - сказал председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин.

https://ria.ru/20220913/sotsobekty-1816476107.html

кемеровская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, здоровье - общество