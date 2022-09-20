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Пандемия не позволяет плотно общаться с иностранными послами, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
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Пандемия не позволяет плотно общаться с иностранными послами, заявил Путин
Пандемия не позволяет плотно общаться с иностранными послами, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
Пандемия не позволяет плотно общаться с иностранными послами, заявил Путин
Вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности с пообщаться с послами иностранных государств более плотно, но отношение к работе из-за... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:09
2022-09-20T13:09
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности с пообщаться с послами иностранных государств более плотно, но отношение к работе из-за этого не меняется, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно, плотно, но от этого наше отношение к началу вашей работы не меняется, еще раз хочу подчеркнуть, мы желаем вам всего самого доброго, удачи, всего хорошего", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Президент выразил надежду, что работа в России будет интересной для послов, позволит им лучше узнать РФ, глубже познакомиться с ее историей и культурой.
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
13:09 20.09.2022
 
Пандемия не позволяет плотно общаться с иностранными послами, заявил Путин

Путин: растущая пандемия не дает возможности пообщаться с иностранными послами плотно

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности с пообщаться с послами иностранных государств более плотно, но отношение к работе из-за этого не меняется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно, плотно, но от этого наше отношение к началу вашей работы не меняется, еще раз хочу подчеркнуть, мы желаем вам всего самого доброго, удачи, всего хорошего", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Президент выразил надежду, что работа в России будет интересной для послов, позволит им лучше узнать РФ, глубже познакомиться с ее историей и культурой.

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