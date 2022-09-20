https://ria.ru/20220920/posly-1818111640.html

Пандемия не позволяет плотно общаться с иностранными послами, заявил Путин

Пандемия не позволяет плотно общаться с иностранными послами, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

Пандемия не позволяет плотно общаться с иностранными послами, заявил Путин

Вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности с пообщаться с послами иностранных государств более плотно, но отношение к работе из-за... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:09

2022-09-20T13:09

2022-09-20T13:09

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности с пообщаться с послами иностранных государств более плотно, но отношение к работе из-за этого не меняется, заявил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно, плотно, но от этого наше отношение к началу вашей работы не меняется, еще раз хочу подчеркнуть, мы желаем вам всего самого доброго, удачи, всего хорошего", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.Президент выразил надежду, что работа в России будет интересной для послов, позволит им лучше узнать РФ, глубже познакомиться с ее историей и культурой.

https://ria.ru/20220920/suverenitet-1818096537.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика