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Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России - РИА Новости, 20.09.2022
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России
Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из Южной Кореи, Египта, Португалии, Новой Зеландии, Армении, Сербии и Белоруссии, вручают президенту... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:25
2022-09-20T12:33
россия
южная корея
египет
владимир путин
политика
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из Южной Кореи, Египта, Португалии, Новой Зеландии, Армении, Сербии и Белоруссии, вручают президенту России верительные грамоты."Сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот и поздравляю с официальным началом дипломатической деятельности в нашей стране. На вас возложена важная и ответственная миссия - содействовать развитию много плановых отношений между представляемыми вами государствами и Россией", - сказал Путин.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут участвовать послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.
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россия, южная корея, египет, владимир путин, политика
Россия, Южная Корея, Египет, Владимир Путин, Политика
12:25 20.09.2022 (обновлено: 12:33 20.09.2022)
 
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России

Путин принимает верительные грамоты у 24 послов в России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из Южной Кореи, Египта, Португалии, Новой Зеландии, Армении, Сербии и Белоруссии, вручают президенту России верительные грамоты.
"Сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот и поздравляю с официальным началом дипломатической деятельности в нашей стране. На вас возложена важная и ответственная миссия - содействовать развитию много плановых отношений между представляемыми вами государствами и Россией", - сказал Путин.
Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут участвовать послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.
Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.
Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.

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