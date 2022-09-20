https://ria.ru/20220920/posly-1818095801.html

Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России

Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России - РИА Новости, 20.09.2022

Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России

Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из Южной Кореи, Египта, Португалии, Новой Зеландии, Армении, Сербии и Белоруссии, вручают президенту... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:25

2022-09-20T12:25

2022-09-20T12:33

россия

южная корея

египет

владимир путин

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Послы иностранных государств, в числе которых дипломаты из Южной Кореи, Египта, Португалии, Новой Зеландии, Армении, Сербии и Белоруссии, вручают президенту России верительные грамоты."Сердечно приветствую вас в Кремле на торжественной церемонии вручения верительных грамот и поздравляю с официальным началом дипломатической деятельности в нашей стране. На вас возложена важная и ответственная миссия - содействовать развитию много плановых отношений между представляемыми вами государствами и Россией", - сказал Путин.Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в ней будут участвовать послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.Верительная грамота - это документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Она удостоверяет представительный (дипломатический) характер миссии и личность дипломатического представителя. Грамота содержит имя и титул (звание) отправителя и получателя, имя и ранг дипломатического представителя, просьбу "верить" последнему именно в качестве представителя данного государства.Дипломатический представитель вручает верительную грамоту при первой аудиенции у главы государства, а ее заверенная копия предварительно препровождается главе МИД. По традиции президент принимает грамоты и выступает с речью, посвященной наиболее актуальным международным проблемам, а также характеризует отношения России с государствами, чьи послы вручают ему верительные грамоты.

https://ria.ru/20220920/mir-1818094734.html

россия

южная корея

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, южная корея, египет, владимир путин, политика