Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/portugaliya-1818097707.html
Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией
Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией - РИА Новости, 20.09.2022
Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией
Российско-португальские отношения сейчас приостановлены, что вызывает сожаление, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что в конечном итоге... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:31
2022-09-20T12:55
португалия
владимир путин
россия
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e99d50dd010cf8d181bd49e438215649.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российско-португальские отношения сейчас приостановлены, что вызывает сожаление, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что в конечном итоге ситуация выправится.Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца."Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены. Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
https://ria.ru/20220911/vizy-1815963085.html
португалия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_0120ba0d7393981c4edc703291337bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
португалия, владимир путин, россия, в мире, санкции в отношении россии
Португалия, Владимир Путин, Россия, В мире, Санкции в отношении России
12:31 20.09.2022 (обновлено: 12:55 20.09.2022)
 
Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией

Путин выразил надежду, что отношения с Португалией удастся выправить

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПлощадь Россиу в Лиссабоне
Площадь Россиу в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Площадь Россиу в Лиссабоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российско-португальские отношения сейчас приостановлены, что вызывает сожаление, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что в конечном итоге ситуация выправится.
Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены. Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Трамвай на одной из улиц Лиссабона - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 11:07
Португалия перестала выдавать россиянам "золотые визы"
 
ПортугалияВладимир ПутинРоссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала