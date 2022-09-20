https://ria.ru/20220920/portugaliya-1818097707.html

Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией

Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией - РИА Новости, 20.09.2022

Путин выразил сожаление из-за приостановки отношений с Португалией

Российско-португальские отношения сейчас приостановлены, что вызывает сожаление, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что в конечном итоге... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:31

2022-09-20T12:31

2022-09-20T12:55

португалия

владимир путин

россия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российско-португальские отношения сейчас приостановлены, что вызывает сожаление, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив надежду, что в конечном итоге ситуация выправится.Путин принимает верительные грамоты у новых послов в России. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца."Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены. Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится", - сказал Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.

https://ria.ru/20220911/vizy-1815963085.html

португалия

россия

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Кирилл Волков

португалия, владимир путин, россия, в мире, санкции в отношении россии