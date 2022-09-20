https://ria.ru/20220920/pogibshie-1818291155.html

В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек

В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек - РИА Новости, 20.09.2022

В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек

Число жертв обрушения бетонной плиты в здании бразильской компании в штате Сан-Паулу выросло до девяти, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T22:16

2022-09-20T22:16

2022-09-20T22:17

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен – РИА Новости. Число жертв обрушения бетонной плиты в здании бразильской компании в штате Сан-Паулу выросло до девяти, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных.Около 64 рабочих собрались на мероприятие в ангаре контейнерной компании утром во вторник."В результате обрушения погибли девять человек", - отмечает СМИ.Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем.

https://ria.ru/20220530/dozhdi-1791631942.html

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Наталья Макарова

в мире, бразилия, сан-паулу (город)