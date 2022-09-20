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В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек - РИА Новости, 20.09.2022
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В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек
В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек - РИА Новости, 20.09.2022
В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек
Число жертв обрушения бетонной плиты в здании бразильской компании в штате Сан-Паулу выросло до девяти, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 20.09.2022
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен – РИА Новости. Число жертв обрушения бетонной плиты в здании бразильской компании в штате Сан-Паулу выросло до девяти, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных.Около 64 рабочих собрались на мероприятие в ангаре контейнерной компании утром во вторник."В результате обрушения погибли девять человек", - отмечает СМИ.Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем.
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в мире, бразилия, сан-паулу (город)
В мире, Бразилия, Сан-Паулу (город)
22:16 20.09.2022 (обновлено: 22:17 20.09.2022)
 
В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек

G1: число жертв обрушения бетонной плиты в одном из зданий в Бразилии выросло до девяти

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен – РИА Новости. Число жертв обрушения бетонной плиты в здании бразильской компании в штате Сан-Паулу выросло до девяти, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных.
Около 64 рабочих собрались на мероприятие в ангаре контейнерной компании утром во вторник.
"В результате обрушения погибли девять человек", - отмечает СМИ.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем.
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В миреБразилияСан-Паулу (город)
 
 
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