https://ria.ru/20220920/pogibshie-1818291155.html
В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек
В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек - РИА Новости, 20.09.2022
В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек
Число жертв обрушения бетонной плиты в здании бразильской компании в штате Сан-Паулу выросло до девяти, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T22:16
2022-09-20T22:16
2022-09-20T22:17
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 сен – РИА Новости. Число жертв обрушения бетонной плиты в здании бразильской компании в штате Сан-Паулу выросло до девяти, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на пожарных.Около 64 рабочих собрались на мероприятие в ангаре контейнерной компании утром во вторник."В результате обрушения погибли девять человек", - отмечает СМИ.Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, сан-паулу (город)
В мире, Бразилия, Сан-Паулу (город)
22:16 20.09.2022 (обновлено: 22:17 20.09.2022)
В Бразилии при обрушении бетонной плиты в ангаре погибли девять человек
G1: число жертв обрушения бетонной плиты в одном из зданий в Бразилии выросло до девяти